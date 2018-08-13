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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gamze KOLCU / ANKARA  
13.08.2018 - 22:43, Son Güncelleme:

Akşener sildi Bahçeli davet etti

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Akşener sildi Bahçeli davet etti

MECLİS’teki yemin töreni sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpen ve İYİ Parti’nin önceki günkü olağanüstü kurultayında Genel İdare Kurulu (GİK) listesinden çıkarılan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP’ye geçiyor.

Bahçeli, dün sabah Arkaz’ı arayarak MHP’ye davet etti. Bahçeli, daha sonra yaptığı yazılı açıklamada özetle, “İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır. Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz” dedi.

BAHÇELİ’NİN DAVETİ ŞEREFTİR
Bahçeli’nin daveti üzerine Arkaz, “Bizim asıl meselemiz ülkemizdir. İYİ Parti’den bir süredir kopuğum. GİK’te yer alıp almamam da çok önemli değil. Kısacası bu süreç kurultay ile ilgili değil. Genel Başkanım Devlet Bahçeli’nin daveti benim için büyük bir şereftir. Büyük bir onurla MHP’ye gidiyorum” dedi. Arkaz’ın MHP’ye geçmesiyle İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 41’e düştü. Daha önce ‘Millet İttifakı’ kapsamında İYİ Parti listelerinden milletvekili seçilen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, istifa ederek partisinin başına geçmişti.

Akşener sildi Bahçeli davet etti
Hayati Arkaz

İYİ PARTİ: GİTTİĞİ YERDE MUTLULUK DİLERİZ
İYİ Parti TBMM Grubu adına, Twitter’dan yapılan paylaşımda, “Parti tabanımızda ve kamuoyunda ciddi tepki toplayan İstanbul milletvekili Hayati Arkaz’ın partimizden ayrılması, tabanımızda memnuniyetle karşılanmıştır. Gittiği yerde mutluluklar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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