Akşener sildi Bahçeli davet etti
MECLİS’teki yemin töreni sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin elini öpen ve İYİ Parti’nin önceki günkü olağanüstü kurultayında Genel İdare Kurulu (GİK) listesinden çıkarılan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP’ye geçiyor.
Bahçeli, dün sabah Arkaz’ı arayarak MHP’ye davet etti. Bahçeli, daha sonra yaptığı yazılı açıklamada özetle, “İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır. Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz’ı partimize davet ediyoruz” dedi.
BAHÇELİ’NİN DAVETİ ŞEREFTİR
Bahçeli’nin daveti üzerine Arkaz, “Bizim asıl meselemiz ülkemizdir. İYİ Parti’den bir süredir kopuğum. GİK’te yer alıp almamam da çok önemli değil. Kısacası bu süreç kurultay ile ilgili değil. Genel Başkanım Devlet Bahçeli’nin daveti benim için büyük bir şereftir. Büyük bir onurla MHP’ye gidiyorum” dedi. Arkaz’ın MHP’ye geçmesiyle İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 41’e düştü. Daha önce ‘Millet İttifakı’ kapsamında İYİ Parti listelerinden milletvekili seçilen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, istifa ederek partisinin başına geçmişti.
Hayati Arkaz
İYİ PARTİ: GİTTİĞİ YERDE MUTLULUK DİLERİZ
İYİ Parti TBMM Grubu adına, Twitter’dan yapılan paylaşımda, “Parti tabanımızda ve kamuoyunda ciddi tepki toplayan İstanbul milletvekili Hayati Arkaz’ın partimizden ayrılması, tabanımızda memnuniyetle karşılanmıştır. Gittiği yerde mutluluklar dileriz” ifadelerine yer verildi.
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