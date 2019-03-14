Akşener: Projeler yarışsaydı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında dün Erzurum’daydı. Akşener’in ilk durağı Abdurrahman Gazi Türbesi oldu. Partisinin Erzurum İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Akşener, seçim koordinasyon merkezinin açılışını da yaptı. Açılış öncesi kendisini karşılayan kalabalığa seslenen Akşener, daha sonra da Hürriyet’in sorularını yanıtladı.
Akşener özetle şunları söyledi:
HAMASETİ BIRAKTIRIN
“Hamaseti bir kenara bıraktırın. Keşke adayların projeleri hizmet anlayışları yarışsaydı. Her yerde Tayyip Bey’in fotoğrafı. Nasıl bir iştir bu, sanki Türkiye’nin bütün belediye başkanları tek kişi seçiliyor, o da Tayyip Erdoğan. Böyle bir şey olabilir mi? İşi kaynatıyorlar buna müsaade etmeyeceksiniz.
(MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Mansur Yavaş adaylıktan çekilmeli’ sözleri) Mansur Bey’in üzerinden Sayın Bahçeli’nin ortaya koyduğu tırnak içi ‘ahlaka davet, ahlaklı olmaya davet’ çağrısını manidar buldum. Aynı çağrıyı cumhur ittifakının Van adayı için, Ağrı adayı için hiç yapmadı. Çok saygısızca buldum.
(Bahçeli’nin eski MHP’li olan İYİ Partilileri helalleşmeye davet etmesi) Zora düştükçe helalleşmeye çağırıyor da Sayın Bahçeli’nin önceden güzel bir sözü vardır. Tayyip Bey’e söylerdi, ‘Hesaplaşmadan helalleşme olmaz’ diye. Sayın Bahçeli 19 Haziran kongresinden sonra çevresinde özellikle benim ailemle ilgili, torunumla ilgili bizatihi emir vererek yazdırdıklarıyla ilgili önce helallik istesin. Bakalım benim torunum o helalliği verecek mi? Nikâh şahidi olduğu oğlum o helalliği verecek mi? Gelinim o helalliği verecek mi? Rahmetli ağabeyimin arkadaşıydı; Ruz-u mahşerde o helalliği verecek mi?”
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