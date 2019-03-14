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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU/ERZURUM
14.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Akşener: Projeler yarışsaydı

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Akşener: Projeler yarışsaydı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında dün Erzurum’daydı. Akşener’in ilk durağı Abdurrahman Gazi Türbesi oldu. Partisinin Erzurum İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Akşener, seçim koordinasyon merkezinin açılışını da yaptı. Açılış öncesi kendisini karşılayan kalabalığa seslenen Akşener, daha sonra da Hürriyet’in sorularını yanıtladı.

Akşener özetle şunları söyledi:

HAMASETİ BIRAKTIRIN

“Hamaseti bir kenara bıraktırın. Keşke adayların projeleri hizmet anlayışları yarışsaydı. Her yerde Tayyip Bey’in fotoğrafı. Nasıl bir iştir bu, sanki Türkiye’nin bütün belediye başkanları tek kişi seçiliyor, o da Tayyip Erdoğan. Böyle bir şey olabilir mi? İşi kaynatıyorlar buna müsaade etmeyeceksiniz.
(MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Mansur Yavaş adaylıktan çekilmeli’ sözleri) Mansur Bey’in üzerinden Sayın Bahçeli’nin ortaya koyduğu tırnak içi ‘ahlaka davet, ahlaklı olmaya davet’ çağrısını manidar buldum. Aynı çağrıyı cumhur ittifakının Van adayı için, Ağrı adayı için hiç yapmadı. Çok saygısızca buldum.

(Bahçeli’nin eski MHP’li olan İYİ Partilileri helalleşmeye davet etmesi) Zora düştükçe helalleşmeye çağırıyor da Sayın Bahçeli’nin önceden güzel bir sözü vardır. Tayyip Bey’e söylerdi, ‘Hesaplaşmadan helalleşme olmaz’ diye. Sayın Bahçeli 19 Haziran kongresinden sonra çevresinde özellikle benim ailemle ilgili, torunumla ilgili bizatihi emir vererek yazdırdıklarıyla ilgili önce helallik istesin. Bakalım benim torunum o helalliği verecek mi? Nikâh şahidi olduğu oğlum o helalliği verecek mi? Gelinim o helalliği verecek mi? Rahmetli ağabeyimin arkadaşıydı; Ruz-u mahşerde o helalliği verecek mi?”

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