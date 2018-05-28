Akşener: OHAL’de seçim kazanmaya hazırız

Akşener, seçim çalışmaları kapsamında dün Afyonkarahisar’daydı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın da katıldığı mitingde Akşener özetle şunları söyledi:

“Kadınlarla yola çıktık, her evden bir tülbentle yola devam ettik. Kadınlarımızla birlikte bir tülbent devrimi yapıyoruz. Kocatepe’den geldim. Cumhuriyeti kazandıran topraklar. Atatürk’ün emaneti Afyon.

Üç yıla yaklaşan süreçte demokrasi mücadelesi yaptık. 15 Temmuz oldu; 15 Temmuz bir darbedir, kalkışmadır. Ama 15 Temmuz’u getiren yolu açan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin genel başkanıdır. FETÖ’cülerle el sıkıştılar. 2010’da referandum yapıldı, yargı, savcılar ve hâkimler, AYM ele geçirildi. Hemen arkasından Türk ordusunun başına balyoz indi. Genelkurmay Başkanı yargılandı ve hapse alındı. Aradan zaman geçti 17-25 Aralık ortaya çıktı. Sayın Erdoğan birden bu örgütü fark etti.

OSMANLI DA BENİM CUMHURİYET DE

Atatürk ve arkadaşlarını yetiştiren Osmanlı’dır. Osmanlı paşaları İstiklal Savaşı yaptı. Osmanlı paşaları ve bu aziz millet Cumhuriyet’i kurdu. Tarih bir sürekliliktir, devletler süreklilik arz eder. Osmanlı da benim Cumhuriyet de benim.

Türkiye’nin ilk kadın cumhurbaşkanı olacağım inşallah. Yuvayı dişi kuş yapar. Darmadağın edilmiş bir yuvayı birlikte tanzim edeceğiz, temizleyeceğiz, düzenleyeceğiz.

Ekonomiyi dağıttılar. Merkezine üretimi koymadılar. Gençlere ‘Cebinde kaç lira var’ diye soruyorum. Siniri bozuluyor. ‘Bir siyasetçi insanların cebindeki parayla uğraşmaz kendi cebindeki paraya bakar’ diyor. Hadi oradan be.

Erdoğan, ikinci turda Meral Akşener’i görmek istemez. Sizden oy istiyoruz.”



