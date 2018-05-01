Akşener nikah şahidi oldu

Akşener, Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan’ın kızı Elif Umay Takan’ın nikah şahidi oldu. Akşam saatlerinde Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi’ndeki nikah törenine katılan Akşener, “Yeni bir aile kuruluyor. Ailelerin mutlu olması Türkiye’nin mutlu olması demektir. Ona şahitlik edeceğim çok mutluyum” dedi. Tören öncesi gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Akşener, “Dörtlü ittifak konuşuluyor. İttifak konusunda kırmızı çizginiz nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi:

İYİ ŞEYLER OLACAK

“Konuşmalar devam ediyor. Sonuçlanmış bir durum yok. Kaldı ki, dediğim gibi mutlu bir olaya tanıklık etmeye geliyoruz. İnşallah bu mutluluk Türkiye’nin mutluluğuna vesile olur. 24 Haziran’da inşallah devlet millet mutluluğu kaynaşması olur. Dikkat ederseniz ayak seslerimiz bile yandaş müteahhitlerden kırpıp beyefendilerin, milletimizi hatırlamasına sebep oldu. Dolayısıyla daha iyi şeyler olacak.”