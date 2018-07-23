Akşener mutabakatı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, seçim sonrası yol haritasını belirlemek amacıyla Afyonkarahisar hafta sonu yapılan çalıştay sonrasında olağanüstü kurultay kararı almasıyla İYİ Parti kurulları harekete geçti. Seçimli olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıklayan Akşener’i ikna için hem partililer hem de kurmayları ve milletvekilleri yakın takip başlattı. Başkanlık Divanı da dün olağanüstü kurultay için Ankara’da toplandı.

ORTAK İMZALARLA ADAY

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, toplantının ardından sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Çıray, Akşener’in kararına ilişkin şunları söyledi: “Kendi iradesidir, kendi beyanlarıdır. Ancak bu partinin en alt kademesinden en üst kademesine kadar başka bir irade ortaya çıktı. Bu irade de Sayın Genel Başkan’ın hepimizin ortak imzaları ve teklifleriyle ilk yapılacak kongrede, genel başkan adayı gösterilmesidir. Bu hadisenin ortaya çıkmasından sonra milletvekili arkadaşlarımız dahil hiçbirimizin telefonları susmadı. Sayın Genel Başkanımızın tekrar başkanımız olması konusunda olağanüstü baskıyla ve memnuniyet verici bir sevgiyle karşılaştık. Bu bizim ortak kararımızdır. Başkanlık Divanımız tekrar bir toplantı yaparak, Sayın Genel Başkan’ın iradeleri doğrultusunda ağustos ayı içerisinde büyük kurultayı yapma kararı almıştır. Türk milletine hayırlı olur inşallah.”

İKNA GÖRÜŞMESİ YAPILACAK

Başkanlık Divanı’nın dünkü toplantısında ayrıca yasal zorunlulukların da değerlendirildiği ve Kurban Bayramı öncesinde olağanüstü kurultay sürecinin tamamlanması görüşünün öne çıktığı öğrenildi. Kurultayın da 12 Ağustos’ta yapılmasının planlandığı belirtildi. Ayrıca Başkanlık Divanı ve milletvekilleri adına Genel Başkan Akşener ile ikna görüşmesi yapmak için İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevlendirildi. Türkkan’ın, kampın ardından İstanbul’a giden Akşener’e partililerin kararını aktarması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, Akşener genel başkanlık adaylığını kabul etmesi durumunda olağanüstü kurultayda bütün üst kurul delegelerinin imzası ile tek aday olarak gösterilecek.

GÜVEN VE YENİLENME

Akşener’in kampın son gününde ani bir kararla olağanüstü kurultay sürecini başlatması partililerde de şaşkınlık yarattı. Partinin en üst yönetiminden seçmenlere kadar büyük bir destek kampanyası başlatılması ise krizin fırsata dönüştürülebilmesi görüşünü öne çıkardığı öğrenildi. Bu kapsamda yaşanan kısa süreli travma sonrası Akşener’e karşı büyük desteğin İYİ Parti’de ‘partilileşme’ ve ‘kenetlenme’ sürecinin başlayabileceği değerlendirmesine neden oldu. Parti kaynakları, Akşener’in genel başkanlığa yeniden ikna olması durumunda ise partinin yenilenme sürecinin başlayacağı, Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanı’nda birçok ismin değişebileceği, partinin ‘merkez’ görüntüsünün kurumsallaşması için Akşener’in ciddi adımlar atabileceğini aktardı. Ayrıca, il ve ilçe teşkilatlarında da bu süreçte yeniden yapılanmaya gidileceği kaydedildi.

BAHÇELİ: ‘HANIMEFENDİ’Yİ İKNA ETMELİLER’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti’nin Afyonkarahisar’da yapılan kampından sonra yaşanan olaylara ilişkin şunları söyledi: “Öncelikle İP’in (İYİ Parti) kendi iç işleriyle ilgili konularda yorum ve değerlendirme yapmayı etik bulmayız. Hanımefendi Twitter üzerinden bir açıklama yaparak aday olmayacağını ilan etmiş bulunuyor. Bu durumda Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar. Bu demokrasi ve İP açısından son derece faydalı olacaktır.”

BAHÇELİ'YE TEPKİ: EN SON KONUŞACAK ADAM

MHP Lideri Bahçeli’nin açıklamasına İYİ Parti yönetiminden anında yanıt geldi. Bahçeli’ye yönelik tepkiler şöyle:

İYİ Parti Grup Başkanı Ahad Andican: Büyük kongremizden sonra Sayın Akşener, seçim öncesine göre çok daha güçlü şekilde Türk siyasi hayatında varlığını devam ettirecektir. Yeni kurulan bir parti, 50 yıllık partinin aldığı oyu alıyor, buna rağmen genel başkan sorumluluğu alıyor ve halka karşı sorumluluk anlayışı içerisinde kongreye gidiyor. Bu yüce gönüllü siyasi anlayışa Türkiye ilk defa şahit oluyor. Sayın Bahçeli kendi partisine baksın, kendi işine baksın. İYİ Parti ile Sayın Bahçeli’nin en ufak ilişkisi yoktur.

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray: Sayın Bahçeli, demokrasi konusunda en son konuşacak adamdır. Çünkü Sayın Genel Başkanımızla arasında çok büyük bir fark vardır. Birisi kongrelerden korkar, birisi kendisi kongre çağrısı yapar. MHP’ye kurumsal olarak saygı duyarız. Sayın Bahçeli’nin bu tür açıklamalarını bir hekim olarak, zaman zaman geçirdiği ‘sıtma nöbeti’ olarak değerlendiriyorum. Herkes kendi işine bakmalıdır. Bizim bir terbiyemiz vardır. Başka siyasi partilerin iç işlerine karışmayız. Aynı terbiyeyi de biz bekliyoruz.”