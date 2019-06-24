Akşener: Milli İrade kazandı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin İstanbul İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.
Akşener şunları söyledi: “23 Haziran seçimi, 31 Mart’taki seçim sonucunu hukuk tarihimize kara bir leke olarak geçecek bir gerekçeyle iptal eden iktidar ve küçük ortağına yapılmış ciddi bir uyarıdır. İradesine sahip çıkmış ve sandığı tekmeletmeyeceğini bir kez daha kalın harflerle ifade etmiştir. Bu seçimin kazananı milli iradedir, Türk milletidir, İstanbulludur. Bu yanıyla da 23 Haziran tarihi, demokrasi tarihimizin altın sayfalarından biridir. Milletimiz Türkiye'yi aile şirketi gibi yönetme hevesinde olanlara 'Bu ülkenin tapusu ortaktır ve ben de hissedarım’ demiştir ve milletimiz demokrasi fukarası akıllara unutamayacakları bir ders vermiştir.”
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