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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Bülent SARIOĞLU/ANKARA
02.10.2018 - 21:50, Son Güncelleme:

Akşener: Milli aşuremizin her tanesi ithal

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Akşener: Milli aşuremizin her tanesi ithal

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni dönemde TBMM’de ilk kez partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı.

AK Parti hükümetini ve MHP’yi eleştiren Akşener şunları söyledi:

SARAY YANCISI

“Terörün en büyük para kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılarını affedelim diyorlar. Mafya bozuntularını affedelim diyorlar. Daha ilgincini söyleyeyim size. Milliyetçi geçinen, milliyetçilikten geçinen parti, Türklüğe hakareti de af kapsamına almış. Tekeden süt çıkmaz diye uzun uzun anlatıyordu ya hani. Evet, ama saray yancısından da milliyetçi olmaz.

KOZMİK ODA VAKASI

Damat Berat ekonomik programın yönetim ve denetimini McKinsey adlı Amerikan şirketine vermiş. Hani daha düne kadar ‘Türkiye’ye ekonomik savaş açtı’ dedikleri Amerika’nın şirketine. Bu ikinci kozmik oda vakasıdır. Bu, kapitülasyonların hortlatılmasıdır. Bu anlaşmayı imzalayanları, uygulayanları, devletin genetik kodlarını Amerikan şirketine aktaranları affetmeyeceğiz. Günü geldiğinde kesinlikle yargılayacağız. Sayın Erdoğan kime neyin diyetini ödüyorsun? Üç Türk bir araya gelince devlet kuruyor be mübarek, bir ofisi yönetecek bir tane Türk evladı da mı yok aranızda?

GİZLİ ÇALIŞMA İDDİASI

Son dönemde İş Bankası olayıyla gündeme gelen sinsi bir çalışma daha var. İktidarın, bünyesinde özel sandıkları ve vakıfları olan kurumları iki hafta önce toplantıya çağırdığı söyleniyor. O vakıf ve sandıklarda biriken kaynakların Hazine’ye aktarılmasını istediniz mi? 6 banka ve 10 kurumun on binlerce çalışanı ve emeklisinin haklarına göz diktiniz mi? İtiraz edenlere ‘Mahkemeye gidin ama biz bunu uygulayacağız’ dediniz mi? Anayasa ve yasaların güvencesindeki haklar iki dudağın arasından çıkan sözlerle gasp edilemez.

GDO’SUNUZ, ŞARBONSUNUZ

Hediye uçağın deposu kaça doluyor biliyor musunuz? 1 milyon 750 bin lira. Bu benzinle Amerika’ya gidip gelemiyor. Hayrına sana hatırlatıyoruz. Hesap var Sayın Erdoğan. Dürüst ol, adaletli ol, merhametli ol. Milli aşuremizin her tanesi ithal. Aşureyi bile milli ve yerli olmaktan çıkardı bunlar. Siz GDO’sunuz, siz şarbonsunuz, siz ithal samansınız. Milletin ağzının tadını kaçıran yapay tatlandırıcısınız. Geldikleri gibi gidecekler. Yola çıkışları belediyelerle olmuştu, gidişleri de belediyelerle olacak.”

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