Akşener: Milli aşuremizin her tanesi ithal

AK Parti hükümetini ve MHP’yi eleştiren Akşener şunları söyledi:

SARAY YANCISI

“Terörün en büyük para kaynağı olan uyuşturucu kaçakçılarını affedelim diyorlar. Mafya bozuntularını affedelim diyorlar. Daha ilgincini söyleyeyim size. Milliyetçi geçinen, milliyetçilikten geçinen parti, Türklüğe hakareti de af kapsamına almış. Tekeden süt çıkmaz diye uzun uzun anlatıyordu ya hani. Evet, ama saray yancısından da milliyetçi olmaz.

KOZMİK ODA VAKASI

Damat Berat ekonomik programın yönetim ve denetimini McKinsey adlı Amerikan şirketine vermiş. Hani daha düne kadar ‘Türkiye’ye ekonomik savaş açtı’ dedikleri Amerika’nın şirketine. Bu ikinci kozmik oda vakasıdır. Bu, kapitülasyonların hortlatılmasıdır. Bu anlaşmayı imzalayanları, uygulayanları, devletin genetik kodlarını Amerikan şirketine aktaranları affetmeyeceğiz. Günü geldiğinde kesinlikle yargılayacağız. Sayın Erdoğan kime neyin diyetini ödüyorsun? Üç Türk bir araya gelince devlet kuruyor be mübarek, bir ofisi yönetecek bir tane Türk evladı da mı yok aranızda?

GİZLİ ÇALIŞMA İDDİASI

Son dönemde İş Bankası olayıyla gündeme gelen sinsi bir çalışma daha var. İktidarın, bünyesinde özel sandıkları ve vakıfları olan kurumları iki hafta önce toplantıya çağırdığı söyleniyor. O vakıf ve sandıklarda biriken kaynakların Hazine’ye aktarılmasını istediniz mi? 6 banka ve 10 kurumun on binlerce çalışanı ve emeklisinin haklarına göz diktiniz mi? İtiraz edenlere ‘Mahkemeye gidin ama biz bunu uygulayacağız’ dediniz mi? Anayasa ve yasaların güvencesindeki haklar iki dudağın arasından çıkan sözlerle gasp edilemez.

GDO’SUNUZ, ŞARBONSUNUZ

Hediye uçağın deposu kaça doluyor biliyor musunuz? 1 milyon 750 bin lira. Bu benzinle Amerika’ya gidip gelemiyor. Hayrına sana hatırlatıyoruz. Hesap var Sayın Erdoğan. Dürüst ol, adaletli ol, merhametli ol. Milli aşuremizin her tanesi ithal. Aşureyi bile milli ve yerli olmaktan çıkardı bunlar. Siz GDO’sunuz, siz şarbonsunuz, siz ithal samansınız. Milletin ağzının tadını kaçıran yapay tatlandırıcısınız. Geldikleri gibi gidecekler. Yola çıkışları belediyelerle olmuştu, gidişleri de belediyelerle olacak.”