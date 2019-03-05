Akşener Mersin’de Ayfer Yılmaz’a destek istedi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 gün sonra dün yeniden Mersin’i ziyaret etti.
14 Şubat’ta, başvurusu geç yapıldığı için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adaylığı kabul edilmeyen Burhanettin Kocamaz’a destek isteyen Akşener, bu kez Demokrat Parti’den (DP) aday olan Ayfer Yılmaz’ı tanıttı. Akşener ile DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, DP’nin büyükşehir belediye başkan adayı Ayfer Yılmaz’ın tanıtım töreninde bir araya geldi. Akşener özetle şunları söyledi: “Bu komplo sadece Kocamaz ve İYİ Parti’ye komplo olarak değerlendirilemez. Demokrasiye, millet iradesine, Mersinlinin tercihine karşı kurulan, namertçe, korkakça yapılan bir komplo ve ihanettir. Ayfer Yılmaz Mersin’in kara çadırının kızı olarak burada Burhanettin abisinin teklifini kabul ederek, yan yana, el ele, omuz omuza çalışmak kaydıyla Mersin’de düşürülmeye çalışılan demokrasi bayrağını yerden kaldırıp burca dikmek için burada. Sizin iradenize karşı yapılan komployu, çok az zaman kaldı, kapı kapı gezerek, tek tek zil çalarak, her gönüle girerek, insanımıza bu yapılanı anlatarak Ayfer Hanım’la birlikte Burhanettin Başkan’ın başlattığı hizmet yarışını devam ettirmek için kazanacaksınız.”
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