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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 15.10.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

Akşener: Mehmetçik, Barış Pınarı Harekâtı’nın pınarıdır

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Akşener: Mehmetçik, Barış Pınarı Harekâtı’nın pınarıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye'nin iyi ve cesur insanları, teröre ve dış cepheye karşı, elbette devletinin ve ordusunun yanında duracaktır. Bu birlik görüntüsü, bizim varlık sebebimizdir. Mehmetçik, Barış Pınarı Harekâtının pınarıdır" dedi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Fırat'ın doğusunda sürdürülen Barış Pınarı Harekâtı’nın başladığı gün sosyal medya hesabından, 'Türk topçusu atışa başladığında herkes susar' paylaşımında bulunduğunu hatırlattı. Akşener, fikrinin ve vicdanının gereğinin bu olduğunu belirterek, "Türkiye'nin iyi ve cesur insanları, teröre ve dış cepheye karşı, elbette devletinin ve ordusunun yanında duracaktır. Bu birlik görüntüsü, bizim varlık sebebimizdir. Bu noktada, Sayın Erdoğan'ı uyarmak istiyorum; makamınız gereği, özellikle böyle dönemlerde, konuşmalarınızda çok dikkatli olmak zorundasınız. Bütün paydaşlarıyla, devletinin ve ordusunun yanında olan Millet İttifakı'na karşı ettiğiniz sözler, akla ziyandır. Dünya harekâtı konuşurken, sizin 'Millet İttifakı mutlaka dağılmalı' başlıklı sohbetler yapmanız, ne makamınıza ne de devlet geleneğimize uymaz. Milli güvenliğimiz için, bu kadar önemli adımlar attığımız şu günlerde, milletimizin sizden beklentisi, ayrıştırmanız değil, birleştirmenizdir" ifadelerini kullandı.

Akşener, Türkiye'nin uzun zaman önce yapması gereken bir harekâta başladığını söyleyerek, Türk gencinin vatanı, hürriyeti ve egemenliği için gözünü kırpmadan fedakârlık yaptığını belirtti. "İşte bu gençler, bu Mehmetçik, Barış Pınarı Harekâtının pınarıdır" diyen Akşener, Türk ordusunu selamladığını bildirdi.

'ULUSLARARASI ALANDA BU KADAR YALNIZ KALMADIK'

Akşener, Türkiye'nin ilk kez sınır ötesi operasyon yapmadığının altını çizerek, şunları kaydetti: "Daha önce de haklı gerekçelerle, çok sayıda operasyon yapıldı. Ancak, hiçbir operasyonda, uluslararası alanda bu kadar yalnız kalmadık. Cumhurbaşkanı'nın 'dostum' dediği ne kadar lider, dost bildiği ne kadar ülke varsa, harekâtın karşısında yer aldı. 'Dostum Trump', 'Arkadaşım Putin', 'Kankam Hamaney' karekata karşı. Kralları öldüğünde bayrağımızı yarıya indirip, yas ilan ettiğimiz Suudi Arabistan, Türkiye'ye 'işgalci' diyor. Avrupa'yı zaten geçtim, oturduğu makamı 1974'teki barış harekâtına borçlu olan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bile yanımızda değil. Bunu görmemek, kafayı kuma gömmek olur. Sebebini sorgulamalı, bir an önce gereken düzeltmeleri yapmalısınız. İki yıldır, 'Fırat'ın doğusuna harekat yapacağız' diyorsunuz. Anlamıyorlarsa, anlatamamışsınız demektir. Daha çok, daha akılcı çaba harcamak zorundasınız demektir. Harekâttan önce değil, harekat başladıktan sonra dünyayı ikna etmeye çabalarsanız, yalnız kalırsınız."

Akşener, 2018 genel seçimlerinde, 'Yüzünü Güneşe Dön Türkiye' dediklerini belirterek, "Güneş doğudan yükselir, Fergana'dan, Urumçi'den, Taşkent'ten, Almata'dan. Türk dünyasının ilk sabah ezanları oralarda okunur. Yüzünü Türk dünyasına, yüzünü Türk Birliği'ne, yüzünü Türk'e dön Sayın Erdoğan" diye konuştu.

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