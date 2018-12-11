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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA)
11.12.2018 - 20:08, Son Güncelleme:

Akşener: Mansur Yavaş ile bugün konuştum...

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Akşener: Mansur Yavaş ile bugün konuştum...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mansur Yavaş ile bugün konuştum. Ortak aday anlamında İYİ Parti adaylığını tercih etmedi. Ben de tercihine saygı duyduğumu ve başarılar dilediğimi söyledim." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberindeki partililerle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'a destek ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun FETÖ terör örgütüne "Üye olmamakla birlikte yardımcı oldukları" gibi bir iddia ile haklarında dava açılmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Seçim dönemlerinde bu tip mahkeme süreçlerinin sürekli yaşandığını aktaran Akşener, "Geçmişte Doğan grubu idi. Sözcü gazetesine yapılan baskıyı uzun zamandır izliyoruz." diye konuştu.

Parti olarak FETÖ'nün siyasi ve iktisadi ayağını araştırmak için TBMM'ye iki ayrı araştırma önergesi verdiklerini anımsatan Akşener, "AK Parti ve MHP tarafından reddedildi. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, madem ki Emin Çölaşan ve Necati Doğru FETÖ'nün yardımcısıymış destekçisiymiş, şimdi bizim hemen bütçe biter bitmez, tekrar vereceğimiz araştırma önergesine AK Parti olarak destek versinler ki kim ne imiş hep beraber öğrenelim." ifadelerini kullandı.

"TERCİH ETMEDİ"

Akşener, Mansur Yavaş'ın partisinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmayacağıyla ilgili soruya, "Sayın Mansur Yavaş ile bugün konuştum. Ortak aday anlamında İYİ Parti adaylığını tercih etmedi. Ben de tercihine saygı duyduğumu ve başarılar dilediğimi söyledim." yanıtını verdi.

Akşener'e, İYİ Parti Genel Sekreteri ve Sözcüsü Mustafa Cihan Paçacı, Basın Yayın ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray eşlik etti.
Öte yandan Sözcü gazetesini CHP'liler de ziyaret etti. Ziyarette CHP Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Tuncay Özkan, Gülizar Biçer Karaca, Gamze Akkuş İlgezdi ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç hazır bulundu. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (11.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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