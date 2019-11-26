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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)
26.11.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Akşener: Kim kiminle görüştü, bir gün mutlaka göreceğiz

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Akşener: Kim kiminle görüştü, bir gün mutlaka göreceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li bir siyasetçitinin Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasıyla ilgili, "Kim kiminle görüştü ya da görüşmedi, kim kimin kaynağı ve her şeyden önemlisi, milli iradenin temsilcisi siyaset kurumunu kim, nasıl kirletiyor, bir gün mutlaka göreceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de bir CHP'li ile görüştüğü iddiasının tüm ekranları kapladığını, konunun kamuoyunu meşgul ettiğini söyledi. Akşener, "Gerçeklerin bir gün mutlaka gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır. Kim kiminle görüştü ya da görüşmedi, kim kimin kaynağı ve her şeyden önemlisi, milli iradenin temsilcisi siyaset kurumunu kim, nasıl kirletiyor, bir gün mutlaka göreceğiz. Siyaset, kişisel çıkar için değil, milletin çıkarı, milletin refahı, milletin huzuru için yapılır. İYİ Parti işin bu yanıyla ilgilidir" dedi.

Akşener: Kim kiminle görüştü, bir gün mutlaka göreceğiz



'SAYIN ERDOĞAN'I KİM İKNA ETTİ, MERAK EDİYORUM'

Akşener, kamuoyunun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidenleri konuştuğuna vurgu yaparak, "Mesela ben; saraya kim gitti de 'santral bacalarına filtre takılmasını erteleyelim' diye Sayın Erdoğan'ı ikna etti, onu merak ediyorum. Mesela ben; seçim döneminde 'bu sorunu çözeceğiz' denildiği halde, saraya kim gitti de Sayın Erdoğan'ı ikna edip, EYT'lileri yüz üstü bıraktı, onu merak ediyorum. Mesela ben; seçimden önce '3600 ek göstergeyi vereceğiz' dediği halde, saraya kim gitti de, Sayın Erdoğan'ı ikna edip, memurlarımızı yüzüstü bıraktı, onu merak ediyorum. Mesela ben; saraya kim gitti de, Sayın Erdoğan'ı, elektriğe-doğalgaza yüzde 70'i bulan zamlar yapmaya ikna edip, vatandaşın sırtına yeni yükler bindirdi, onu merak ediyorum" diye konuştu.

Akşener, "Az kaldı değerli dava arkadaşlarım, iyileştirilmiş parlamenter sistemi inşa edeceğiz. Milletimizle el ele verip, tek adamı değil, ülkemizi güçlendireceğiz" dedi.

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