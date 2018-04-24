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    Akşener – Karamollaoğlu zirvesinde neler konuşuldu?

    Gamze KOLCU/ANKARA
    24.04.2018 - 15:32 | Son Güncelleme:

    Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener’in görüşmesinde neler konuşulduğuna dair kulislere ilk bilgiler geldi. Karamollaoğlu’nu Abdullah Gül önerisine Akşener’in “İYİ Parti’nin adayı bellidir” diyerek cevap verdiği öne sürüldü.

    Akşener – Karamollaoğlu zirvesinde neler konuşulduSAADET Partisi Genel Başkanı Temal Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelişinde alkışlarla karşılandı. Karamollaoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in görüşmesine ilişkin ilk perde arkası bilgiler ortaya çıkmaya başladı.

    Edinilen bilgiye göre Karamollaoğlu, “Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün etrafında birleşme imkanı bulunursa seçimi kazanma noktasına gelebiliriz” görüşünü savundu. Buna karşılık Akşener, adaylık yönündeki tavrını sürdürdü ve “İYİ Parti’nin adayı bellidir” diyerek kendi adaylığında ısrarlı olduğunu kaydetti.

    Ancak Akşener, ittifak kapısını kapatmadı. Akşener, “Milletvekilliği seçiminde ittifaka sıcak baktıkları” mesajını verdi.

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    Etiketler: temel karamollaoğlu , cumhurbaşkanı adayı , gündem
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