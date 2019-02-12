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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Besti KARALAR/ANKARA, (DHA), AA
12.02.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Akşener İYİ Parti grubunda konuştu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Elbette menzile varana kadar sendeleyenler, geri dönenler olacak, nefsine yenilenler olacak; ama bu yürüyüş durmayacak. Bizi çekmek istedikleri çukura düşmeyecek kadar devlet tecrübemiz var çok şükür. Doğru gördüğümüz yolu kimseyi kırmadan önermeye devam edeceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM’de düzenlenen grup toplantısında konuştu. Türkiye’de son dönemde helikopter kazalarının arttığını kaydeden Akşener, "İstanbul Çekmeköy’de helikopter kazasında vefat eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Son günlerde helikopter kazaları artıyor. Bu konunun da araştırılacağına inanıyorum" diye konuştu. 

’ÇUKURA DÜŞMEYECEK DEVLET TECRÜBEMİZ VAR’

Çıktıkları yoldan dönmeyeceklerini, parti için kurulan bütün tuzakları aşacaklarını vurgulayan İYİ Parti lideri Akşener, şunları söyledi:

"Bütün tuzakları aşıp hedefe ulaşabilenlere, zümrüdü anka denir. İYİ Parti, Türk milletinin zümrüdü ankasıdır. Elbette menzile varana kadar sendeleyenler, geriye dönenler olacak, nefsine yenilenler olacak; ama bu yürüyüş durmayacak. Bizi çekmek istedikleri çukura düşmeyecek kadar devlet tecrübemiz var, çok şükür. Doğru gördüğümüz yolu kimseyi kırmadan önermeye devam edeceğiz. Evet, ekonomideki kötü gidişata, yargıdaki haksızlıklara öfkeleniyoruz. Sınırımızdaki güvenlik problemlerine şahit olduğumuz zaman öfkeleniyoruz ve bu sorunları çözmek istiyoruz. Vatanını seven herkes aynı duyguları yaşıyor. Hislerimiz bizi ayrıştırmamalı aksine birleştirmeli. Buradan ülkemin her köşesine sesleniyorum. Bu nezaket dilini devletin en tepesinden başlayarak 82 milyon vatandaşımızın da benimsemesini istiyoruz."

’DOMATESİ, BİBERİ KARNEYE BAĞLARLARSA ŞAŞIRMAYIN’

İstanbul ve Ankara’da başlatılan tanzim satışları değerlendiren İYİ Parti lideri Akşener, "Domates, biber ve patlıcanın fiyatı aracılardan artıyormuş. Kim bu aracılar?" diye sordu. İktidarın, şikayet edilecek makam olmadığını belirten Akşener, şunları söyledi:

"Ama bunlar sürekli şikayet ediyor. Yapamıyorsanız gidin kardeşim, yapanlar gelsin. Ama mesele bu zamanları kollayan fırsatçılar değil ki. Her kriz döneminde illaki fırsatçılar olur. Devlet gereğini yapar. Biberi, patlıcanı, patatesi almak zorunda kalan vatandaş; bunları üreten de satan da feryat ediyor. Bu işte bir gariplik yok mu? ’Zamların sorumlusu’ dediği o aracı, iktidar olmasın? Emin olun, esnafın hiçbiri bu ekonomi yönetimine güvenip de büfesini teslim etmez. Büfeyi teslim edemeyeceğiniz kişiler, ülkeyi yönetiyor. Tanzim satış işine karşı değiliz. Yapılsın. Hani bunlar ’eski Türkiye’ deyip de eskiyi beğenmiyordu. Buldukları çözüm; pahalı olan her şeyi devlet eliyle ucuza satacaklarmış. Devletin en stratejik fabrikasını özel sektöre devrediyorlar. Patatesi, domatesi devlete sattıracaklar. Bu gidişle domatesi, biberi karneye bağlarlarsa şaşırmayın. Allah insanları en beğenmediği alanlarla imtihan edermiş. Hesapsızlığın sonu bu."

’5 YIL BOYUNCA ADIM ADIM NE YAPACAĞIMIZ BELLİ’

Yerel seçim öncesi partisinin belediye başkan adaylarına ’yemin’ imzalatacaklarını, adayların attıkları imzayla kendilerini millete bağlayacaklarını kaydeden Akşener, şöyle konuştu:

"Belediyeyi kazandığımızda 5 yıl boyunca adım adım ne yapacağımız belli. Bir an evvel hızlıca uygulamaya koyacağız. Milli duruştan ortak akla, akıllı iyi kentlerden dar gelirliye verilecek desteklere. Yaş almışlarımız için iyi yaşam evlerine hatta komşu ve mahalle kültürüne kadar birçok projemiz hazır. Göreceksiniz milletimiz; İYİ Parti’nin illeri, ilçeleri nasıl yönettiğine bakıp, iktidarı da bize verecek. Bu kimlik 82 milyon kişinin ortak tapu senedir. Göreceksiniz; vatandaşımıza bu güveni, bu huzuru yaşatacağız. ’İyi belediyecilik’ kitabında, iyi başkan ne yapmaz? Lüks içinde yaşamaz, lüks makam araçları kullanmaz. Kendisi ya da yakınları sebepsiz yere zenginleşmez. Personel alımında hısım akraba olmaz. Türkiye Cumhuriyeti’nin değerleriyle ters düşenlerle işi olmaz. Dini inançları siyasi malzeme yapmaz. Bunun yerine mukaddes dinimizin ışığında, her işinde hakkaniyet arar. Hayvan haklarını ihmal etmez. Kimseyi küçümsemez."

’KOLTUKLARIN BEKASI TEHLİKEDE DEĞİL’

’Beka’ tartışmasıyla ilgili de Akşener, "Diyorum ki ’Korkmayın’. Koltukların bekası tehlikede değil. Sandığa giderken, koltukların bekası tehlike altında değil" dedi.

İstanbul Kartal’da çöken binaya ilişkin ise Meral Akşener, "İYİ Parti, bu olayın peşini bırakmayacak. ’Bu olaydan alacak çok dersimiz var’ diyorlar. 25 senedir ders alsaydınız bunu yaşamazdık. Can kaybı var, yaralı var, enkazın etrafında bir de nutuk çeken Çevre ve Şehircilik Bakanı var. Siz değil miydiniz İstanbul’un üzerinde helikopterle gezerken, ’Şu arsa şu vakfa devredilsin’ diyen? İstanbul’u şehir olarak katlettiniz. Şimdi çöken binalarla insanlar bedelini ödüyor" diye konuştu. 

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, grup toplantısında, Tokat Belediye Başkanı adayı Hüseyin Yarıcı’yı da tanıttı.

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