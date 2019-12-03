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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)
03.12.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Akşener: EYT meselesi milyonlarca vatandaşımızı mağdur ediyor

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Akşener: EYT meselesi milyonlarca vatandaşımızı mağdur ediyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesi, ailelerle birlikte, milyonlarca vatandaşımızı mağdur ediyor. EYT'li kardeşlerimi rahatlatmak, dertlerine deva olmak, öyle anlatıldığı, öyle şişirildiği gibi zor değil. Evet, bir maliyeti var. Ama Türkiye'nin, o maliyeti göğüsleyecek imkanları da var" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, grup toplantısında aralarında EYT'lilerin bulunduğunu belirterek, "EYT meselesi, ailelerle birlikte, milyonlarca vatandaşımızı mağdur ediyor. İtip kakarak, yok sayarak, her şeye bulduğun parayı milletinden esirgeyerek, sonuç alamazsın Sayın Erdoğan. Kademeli bir çözüm planı mümkün.

Sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, ilk adım olabilir. Türkiye'nin, bu kadar büyük bir yarayı tedavi edecek imkanları var.  EYT'li kardeşlerimi rahatlatmak, dertlerine deva olmak, öyle anlatıldığı, öyle şişirildiği gibi zor değil. Evet, bir maliyeti var. Ama Türkiye'nin, o maliyeti göğüsleyecek imkanları da var. Bu kürsüden açıkça ilan ediyorum; İYİ Parti iktidarının ilk yılında, millete nasıl el uzatılırmış, EYT'li kardeşlerim nasıl ferahlatılırmış, göreceksiniz" dedi.

Akşener, AK Parti hükümetleri içinde, en büyük sıkıntı ve zorluklarla karşılaşılan dönemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dönemi olduğunu öne sürdü. AK Parti'nin, 'Bu sistemle Türkiye şaha kalkacak' dediğini kaydeden Akşener, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye şampiyonluk vadettiler, ama memleketi küme düşürttüler. Bu sistem yüzünden; demokrasi, yargı sistemi ağır yara aldı. Bu ne demek? Yurt içindeki güvensizliği geçtim, yatırımcıda büyük güven sorunu demek.

Demokrasinin işlemediği, yargının, iktidarın memuruna dönüştürüldüğü bir ülkeye, kimse yatırım yapmaz. Türkiye'yi bu girdaptan çıkarmanın ilk adımı, bu sistemden kurtulmaktır. İyileştirilmiş Parlamenter Sistem, Türkiye'nin çıkış yoludur. İYİ Parti olarak, ilk günden beri, bütün bunların olacağını öngördük ve bu ucube sisteme karşı çıktık.

Şimdi de, bu acı sonuçları yaşarken diyoruz ki; 'gelin vakit kaybetmeden, bu yanlış yoldan dönün, Türkiye'yi yeniden, demokratik bir hukuk devletine dönüştürelim."

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