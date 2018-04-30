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    Akşener: DP ile yürümek istiyoruz

    Muhammet BAYRAM / DHA
    30.04.2018 - 21:30 | Son Güncelleme:

    DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi’ne gelen Uysal, Akşener ile yaklaşık 45 dakika görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Uysal, ittifaklar ve seçimlerle ilgili görüşme yaptıklarını söyledi. Uysal, “Milletimizin özlemlerini yerine getirmek adına bir iradenin sahibi olacağımızı düşünüyorum” dedi.

    YENİ BİR ANLAYIŞ

    Partisinin kuruluş aşamasından itibaren DP ve SP ile birlikte yol yürümeyi arzu ettiğini belirten İYİ Parti Lideri Akşener ise şunları söyledi:
    “Biz yeni bir siyasi anlayışı Türkiye’ye getirmek zorundayız. Açıklık, şeffaflık üzerine bir siyasi anlayışı, bir görüşü ve bu görüşe uygun davranmayı getirmek zorundayız.

    Gültekin Uysal, benim Türk siyasetinde çok önem verdiğim bir kişidir. Ben bir kere de huzurunuzda kendisine birlikte yol yürümek istediğimizi hem arkadaşlarının yanında hem de yalnızken baş başa görüşmemizde ifade ettim. İnşallah her şey umduğumuz gibi olacak ve Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi Türkiye’nin nefes almasına, huzur bulmasına yol açacak bakış açısıyla bir yol açılacak.”
     

    Etiketler: gazetehaberleri , gündem
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