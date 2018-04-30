Akşener: DP ile yürümek istiyoruz

YENİ BİR ANLAYIŞ

Partisinin kuruluş aşamasından itibaren DP ve SP ile birlikte yol yürümeyi arzu ettiğini belirten İYİ Parti Lideri Akşener ise şunları söyledi:

“Biz yeni bir siyasi anlayışı Türkiye’ye getirmek zorundayız. Açıklık, şeffaflık üzerine bir siyasi anlayışı, bir görüşü ve bu görüşe uygun davranmayı getirmek zorundayız.

Gültekin Uysal, benim Türk siyasetinde çok önem verdiğim bir kişidir. Ben bir kere de huzurunuzda kendisine birlikte yol yürümek istediğimizi hem arkadaşlarının yanında hem de yalnızken baş başa görüşmemizde ifade ettim. İnşallah her şey umduğumuz gibi olacak ve Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi Türkiye’nin nefes almasına, huzur bulmasına yol açacak bakış açısıyla bir yol açılacak.”

