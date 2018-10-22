Akşener: Devlet korsan gösteri yapmaz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet resepsiyonunun İstanbul’da 3. havalimanında yapılacak olmasına tepki gösterdi.
Akşener Twitter’da şöyle yazdı: “29 Ekim artık ‘Cumhuriyet Bayramı’ değil de, 3. havalimanının açılış töreni mi? Bu nasıl bitmeyen bir Cumhuriyet düşmanlığıdır; bu ne ciddiyetsizliktir! Otogarı da yenileyin de, 23 Nisan’ı da orada kutlarsınız. Size o yakışır! Devlet korsan gösteri yapmaz, yapamaz! Ben 40 milletvekilimle 29 Ekim saat 14.00’te başkentimiz Ankara’da, 1. Meclis’te olacağım.”
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