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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU / ANKARA
21.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Akşener: Dahili operasyon

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Akşener: Dahili operasyon

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başvurusunun il seçim kuruluna geç bildirilmesi nedeniyle adaylığı kabul edilmeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’a ilişkin, “İlk günden beri söylüyorum, ‘Mersin’i alacağız’. Bu iddiayı çekemeyenler, hazmedemeyenler, kirli bir oyuna daha tevessül etti. Allah’ın izniyle bu hain kumpası bozacağız. Bu hain kumpas, aramızdan birilerinin ihmali gibi gösterildi. Bu İYİ Parti’ye yönelik ‘dahili’ bir operasyondur. Partimiz üzerinden oyun oynayanlar ve onların maşalarıyla ilgili gerekeni yapmak, refahı için siyaset yaptığımız aziz milletimize karşı boynumuzun borcu” dedi.

BİRLİKTE GELDİLER

Akşener, dün seçim bildirgesini açıkladığı toplantıya Kocamaz ile birlikte geldi. Akşener ve Kocamaz, salona el ele girdi. Akşener, konuşma yaptığı sahneye de Kocamaz ile çıktı. Akşener, Kocamaz’ı sahneden alkışlayarak uğurladı. Törene Millet İttifakı’nın Ankara adayı Mansur Yavaş da katıldı. Toplantıda, adaylar hep bir ağızdan Akşener’in okuduğu ‘İYİ Belediyecilik Andı’nı okudu. And okunurken Kocamaz ve törene katılan Millet İttifakı’nın Ankara adayı Yavaş ayağa kalkmadı. Akşener’in konuşmasında öne çıkan başlıklar özetle şöyle:

KOLTUKLARININ BEKASI

“Beka, beka diyorlar yerel seçim için. Muhtar ve belediye başkanı seçmenin bekayla ilgisi yok. Bekamıza bir tehdit varsa o da ekonomik krizdir, işsizliktir, yoksulluktur. Koca Türk devleti çadır kurmuş soğan satıyor. Tarihçiler, Osmanlı’yı ‘400 çadırdan cihan devletine’ diye tarif eder. Atamız cihan devletine giden çadırlar kurmuştu, bunlar çadırdan manavlar kuruyor. Bunların beka dedikleri, koltuklarının bekası. Koltukları sağlamda. Sayın Cumhurbaşkanı, 4 yıl daha görevinin başında. Doğruları konuşan herkesi uzaklaştırdığı için Sayın Bahçeli için de risk yok. Bu muhteremleri 31 Mart’ta şöyle kuvvetlice sarsalım da kendilerine gelsinler. Milletimiz sandıkta bir ders vermezse 1 Nisan günü zam yağmuru başlayacak.” 

BANA SAAT 16.55’TE HABER GELDİ

- BURHANETTİN Kocamaz, tören sonrasında gazetecilerin sorusu üzerine “Mücadelemize devam edeceğiz. Parti genel merkezimiz evrakların teslimiyle ilgili bir arkadaşı görevlendirmiş. Nedenini tam bilemiyoruz. Daha önce Cumhur İttifakı adayının bir buçuk ay önce söylediği bir söz vardı, ‘Göreceksiniz Kocamaz İYİ Parti’den de aday olamayacak’. Herhalde onun içini doldurmaya çalıştılar. Bana saat 16.55’te haber geldi. Tarsus’ta cenazedeydim, ‘Dosyalar verilmedi’ denildi. Hemen Mersin’e geldik ama tabii arada yarım saat var. Dosya 17.26’da teslim edilmiş. Burada kesin bir ihanet var” dedi.
Demokrat Parti veya Saadet Partisi’nden adaylığının gündemde olup olmadığının sorulması üzerine Kocamaz, “Bakalım, bekleyelim görelim” ifadesini kullandı. YSK’ya itirazda bulunduklarını kaydeden Kocamaz, “Oradan nasıl neticelenecek bilmiyoruz ama burada bir ihanet ve hainlik var. Bunlar da mutlaka cezalarını çekecek” dedi.

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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