Akşener: Cumhuriyet’e sahip çıkmanın sağı solu yoktur
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla partisinin 40 milletvekiliyle dün sabahın erken saatlerinde Birinci Meclis’e geldi.
Atatürk ve silah arkadaşları için dua edilmesinin ardından Akşener, şunları söyledi:
GELENEĞİ BOZUYOR
“Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin kanıyla, canıyla insanlık tarihine altın harflerle yazdırdığı bir mücadelenin ürünüdür. Cumhuriyet’e sahip çıkmanın yalnızca törenlerde boy göstermek olmadığına inanıyoruz. Cumhuriyet’e sahip çıkmanın sağı solu yoktur. Bugün hâlâ değerler üzerinden siyasi rant kovalayan anlayışlara şahitlik ediyoruz. Bazılarını Cumhuriyet’le, bazılarını da mübarek dinimizle barıştıramadık. Normal şartlarda teamül olduğu üzere akşam Cumhuriyet resepsiyonunda olacaktım. Ancak iktidarının ilk gününden beri Cumhuriyetimizi yönetmeyi değil ele geçirmeyi hedefleyen iktidar, bu geleneği de bozuyor. Devleti aile şirketi sandıkları için Türk milletinin devletinin törenini de canlarının istediği yere taşıyorlar.
KABUL EDEMEYİZ
Devletin böylesine önemli bir programını müteahhitlerin ayağına götürmeyi kabul etmemiz mümkün değil. İktidarın resepsiyonu korsan kutlamadır. Devlet korsan gösteri yapmaz, yapamaz.”
‘RESEPSİYONU ŞANTİYEYE TAŞIYORLAR’
Akşener, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunun İstanbul’da yapılmasına tepki gösterdi: “Dünyaya beton ve inşaat olarak baktıkları için resepsiyonu İstanbul’daki şantiyeye taşıyorlar. Rantiyecilerin şantiyesinde olmayacağız.”
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