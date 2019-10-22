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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Besti KARALAR/ANKARA (DHA)
22.10.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Akşener: Bu harekat sayesinde dostu, düşmanı gördük

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Akşener: Bu harekat sayesinde dostu, düşmanı gördük

BARIŞ Pınarı Harekâtı hakkında konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bu harekât sayesinde millî birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu, dostu, düşmanı gördük " dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, geçen 9 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderildiğini belirterek,  mektubun içerisindeki ifadelere tepki gösterdi. Akşener, "Bu küstahlık cevapsız bırakılamaz. Yenilip yutulamaz. Üzeri örtülemez. Bir tek gülücük emojisi eksik" dedi.

'TÜRKİYE İLK DEFA SINIR ÖTESİ OPERASYON YAPMIYOR’

Trump’ın mektubuna Türkiye’nin tepki göstermesi gerektiğini vurgulayan Akşener, “Ben bu işlere yabancı değilim Sayın Erdoğan. Türkiye ilk defa sınır ötesi operasyon yapmıyor. Irak'ın kuzeyindeki 'Çekiç Harekâtı'nın altında benim de imzam vardı. Ne ABD'yi misafir ettik ne de ABD Başkanı çıkıp iki laf edebildi. Nasıl oldu da ABD Başkanı her türlü tehdit ve hakareti edebiliyor? Bunlar yenilip yutulamaz, üstü örtülemez" dedi.

'KİMİN DOST, KİMİN DÜŞMAN OLDUĞUNU GÖRDÜK'

Akşener, Barış Pınarı Harekâtı ile birlikte kimin dost kimin düşman olduğunu gördüklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Korkma, dik dur" diye seslenen Akşener, şöyle konuştu:

"Kıbrıs Barış Harekâtı’nda rahmetli Ecevit nasıl dik durduysa, rahmetli Erbakan nasıl dik durduysa sen de 'öyle yap' diyorum. Harekât süresince Filistin ve İsrail’in bize karşı durmasını izledik. ABD Senatosu'nda Türk dostu sandığımız bazı grupların nasıl Türk düşmanı olduklarına şahit  olduk. Arap ülkeleri Birinci Dünya Savaşı’na dönüş yaptılar. Tüm bunlar olurken, öte tarafta değişmeyecek dostluğa bir kez daha şahit olduk. Bu harekât sayesinde millî birlik ve beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu, dostu, düşmanı gördük."

Akşener, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından işsizlik sayısının arttığını, 8 milyon kişinin işsiz olduğunu belirtti.

'PELUŞ KAFALI, ÜLKEMİZE HAKARET EDEMEYECEK'

Akşener, İYİ Parti'nin hayal ettiği Türkiye'nin, mutlu, umutlu ve güçlü bir Türkiye olduğunu söyleyerek, böyle bir Türkiye karşısında, herkesin hareketlerine dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Akşener, "Çünkü bilecekler ki, güçlüyüz. Peluş kafalı biri çıkıp, ülkemize ve milletimize hakaret edemeyecek. Çünkü bilecek ki, Türkiye'yi, onca hakaretine rağmen hala, 'dostum' diyebilen birileri yönetmiyor. Bölgemizdeki meselelerde, figüran olmayacağız. Çünkü herkes kabul edecek ki; Türkiye ele güne muhtaç değildir. İmkanları, kaynakları vardır ve bunları doğru kullandığı için güçlüdür. İşte o zaman, Türkiye, ikna olmaya giden değil, ikna eden bir ülke olacak" diye konuştu.

Akşener, Türkiye'yi 'İyileştirilmiş Parlamenter Sisteme' kavuşturacaklarını vurgulayarak, "Bunun için yürüyor, bunun için büyüyoruz. Milletimiz çalışkandır. Milletimiz zekidir. Milletimizin feraseti yüksektir. Son 10 günde sergilenen birlik ve beraberlik ruhu gösteriyor ki; milletimiz inandığı takdirde, hiç tereddütsüz gereğini yapıyor. Buradan ilan ediyorum ki; İYİ Parti, milletin hakkını, millete teslim etmeye geliyor" dedi.

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