Akşener, konuşması sırasında yağmurun yağmasına da dikkat çekerek şunları söyledi:

GÜNEŞLE GELECEĞİM

“Dediler ki bereketli geldin ama dedim ki ‘İnşallah bundan sonra güneşle geleceğim ben buraya.’ Biz çok kısa sürede yola çıkan bir siyasi partiyiz, çok zorluklar çektik. Yaşanmadık eziyet kalmadı, edilmedik eziyet kalmadı. Başta gençler sonra kadınların direnciyle hep birlikte olduk. Erkekler işinden ve aşından oldu ama direndiniz. Bu bir Kuvayı Milliye hareketine döndü. Ama anlamı şu; mutfak yanıyor, gençler işsiz. Analar sabah çocuklarının cebine koyacağı harçlığı düşünüyor. Rahmetli Demirel’in sözü var ‘Tencere her hükümeti sallar’ diye. Bu yerel seçim; iktidar değişikliğine sebep olacak bir seçim değil.

MUTFAK YANGINI KAPATILIYOR

Sayın Cumhurbaşkanı dört yıl daha koltuğunda oturup Türkiye’yi yönetmeye devam edecek. Hiç kimsenin sandalyesi tehdit altında değil. ‘Türkiye’nin bekası’ diyerek bir tahterevalliyi ortaya koydu; bir tarafına kendilerine bir tarafına şeytanlaştırılmış bir yapıyı koyup seçime götürüyor sizi. Muhtar seçeceksiniz yani muhtarın kim olduğunun, hangi görüşte olduğunun Türkiye’nin bekasıyla ne alakası var? AK Parti’den seçilen bir muhtarla bir başka siyasi görüşten, İYİ Parti’den, MHP’den, CHP’den seçilen muhtarın Türkiye’nin bekasına hangi etkisinin olduğunu bana birilerinin anlatması lazım ama bu iş tencere, mutfak yangınını kapatmak üzere yapılan bir iş.”

PENCERENİZİ TAŞLARIM

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda yeni adayları Burhanettin Kocamaz ve Silifke belediye başkan adayı Özer Özel’e destek isteyen ve Özel için ‘Benim evladım’ ifadesini kullanan Akşener, “Bu anayı güldürün be. Emanetlerime sahip çıkın” dedi.

Akşener, Erdemli’de halka hitap etti. Mersin adaylarına oy isteyen ve onlardan da ‘söz’ alan Akşener, “Beri bakın, ‘Başkan Kocamaz seni kimse yıkamaz’ diyorsunuz ya söz mü? Eğer yıktırırsanız pencerelerinizi taşlamayan namerttir. Gereğini yapmazsanız evlerinizin pencerelerini taşlarım” dedi.