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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU - MERSİN
16.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Akşener: Bu anayı güldürün be

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Akşener: Bu anayı güldürün be

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Mersin gezisinin ikinci gününde Silifke, Erdemli ve Tarsus ilçelerini ziyaret etti. Esnaf ziyaretinde Akşener, vatandaşlara İYİ Parti Silifke İlçe Başkanlığı’nın balkonundan seslendi.

Akşener, konuşması sırasında yağmurun yağmasına da dikkat çekerek şunları söyledi:

GÜNEŞLE GELECEĞİM

“Dediler ki bereketli geldin ama dedim ki ‘İnşallah bundan sonra güneşle geleceğim ben buraya.’ Biz çok kısa sürede yola çıkan bir siyasi partiyiz, çok zorluklar çektik. Yaşanmadık eziyet kalmadı, edilmedik eziyet kalmadı. Başta gençler sonra kadınların direnciyle hep birlikte olduk. Erkekler işinden ve aşından oldu ama direndiniz. Bu bir Kuvayı Milliye hareketine döndü. Ama anlamı şu; mutfak yanıyor, gençler işsiz. Analar sabah çocuklarının cebine koyacağı harçlığı düşünüyor. Rahmetli Demirel’in sözü var ‘Tencere her hükümeti sallar’ diye. Bu yerel seçim; iktidar değişikliğine sebep olacak bir seçim değil.

MUTFAK YANGINI KAPATILIYOR

Sayın Cumhurbaşkanı dört yıl daha koltuğunda oturup Türkiye’yi yönetmeye devam edecek. Hiç kimsenin sandalyesi tehdit altında değil. ‘Türkiye’nin bekası’ diyerek bir tahterevalliyi ortaya koydu; bir tarafına kendilerine bir tarafına şeytanlaştırılmış bir yapıyı koyup seçime götürüyor sizi. Muhtar seçeceksiniz yani muhtarın kim olduğunun, hangi görüşte olduğunun Türkiye’nin bekasıyla ne alakası var? AK Parti’den seçilen bir muhtarla bir başka siyasi görüşten, İYİ Parti’den, MHP’den, CHP’den seçilen muhtarın Türkiye’nin bekasına hangi etkisinin olduğunu bana birilerinin anlatması lazım ama bu iş tencere, mutfak yangınını kapatmak üzere yapılan bir iş.”

PENCERENİZİ TAŞLARIM

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda yeni adayları Burhanettin Kocamaz ve Silifke belediye başkan adayı Özer Özel’e destek isteyen ve Özel için ‘Benim evladım’ ifadesini kullanan Akşener, “Bu anayı güldürün be. Emanetlerime sahip çıkın” dedi.

Akşener, Erdemli’de halka hitap etti. Mersin adaylarına oy isteyen ve onlardan da ‘söz’ alan Akşener, “Beri bakın, ‘Başkan Kocamaz seni kimse yıkamaz’ diyorsunuz ya söz mü? Eğer yıktırırsanız pencerelerinizi taşlamayan namerttir. Gereğini yapmazsanız evlerinizin pencerelerini taşlarım” dedi.

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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