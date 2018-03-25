Akşener: Bizden korkuyorlar

Trabzon’da Atatürk Meydanı’nda halka hitap eden Akşener, özetle şunları söyledi: “2019 ya da daha önce benim beklentime göre 15 Temmuz 2018’de seçim bekliyoruz. Eğer o zaman olursa bugün yaşananları iki ile çarp bu şekilde bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaksınız. 'Fındığım değerini istiyorum’ dediğinizde tekme yiyeceksiniz, tutuklanacaksınız. Fındığımızı, Trabzonumuzu bir büyük marka halinde olmasını istiyoruz dediğinizde tutuklanacaksınız. Bütün bunlara hayır demek ve ortadan kaldırmak için, adaleti, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi tesis etmek için yola çıktık. Onun için bizden korkuyorlar. Karadeniz’in geliniyim. Çok iyi gelinim. 38 yıldır kayınvalidem ile aynı evde oturan bir gelinim. Gelin kontenjanından Trabzon’u istiyorum.”