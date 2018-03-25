Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Akşener: Bizden korkuyorlar

    Akşener: Bizden korkuyorlar

    DHA
    25.03.2018 - 00:00 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adaleti, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi tesis etmek için yola çıktıklarını belirterek, "Onun için bizden korkuyorlar" dedi.

    Trabzon’da Atatürk Meydanı’nda halka hitap eden Akşener, özetle şunları söyledi: “2019 ya da daha önce benim beklentime göre 15 Temmuz 2018’de seçim bekliyoruz. Eğer o zaman olursa bugün yaşananları iki ile çarp bu şekilde bir Türkiye ile karşı karşıya kalacaksınız. 'Fındığım değerini istiyorum’ dediğinizde tekme yiyeceksiniz, tutuklanacaksınız. Fındığımızı, Trabzonumuzu bir büyük marka halinde olmasını istiyoruz dediğinizde tutuklanacaksınız. Bütün bunlara hayır demek ve ortadan kaldırmak için, adaleti, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi tesis etmek için yola çıktık. Onun için bizden korkuyorlar. Karadeniz’in geliniyim. Çok iyi gelinim. 38 yıldır kayınvalidem ile aynı evde oturan bir gelinim. Gelin kontenjanından Trabzon’u istiyorum.” 

    Etiketler: Meral Akşener , iyi parti , gazetehaberleri , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri