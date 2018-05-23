Akşener: 'Bambaşka bir konuşma hazırlamıştım ama...'

Meral Akşener'in sözlerinin satır başları şöyle:

Bambaşka bir konuşma hazırlamıştım ama sabah kalktık dolar 4.88 olmuş, büyük bir endişe var. Ekonominin alarm verdiği, sanayicilerin yeniden yapılandırmaya gitme endişesi taşıdığı. Bırakın yatırım yapmayı, yatırımların geri çekildiği bir güne uyandık. Ekonominin patronu güvendir güven. Eğer siz ekonomiyi kendi gönlünüzün hoş edildiği bir şeye çevirirseniz ülkeyi batırırsınız.

10 milyonu buldu işsizlik. Bunların yüzde 26'sı genç, yüzde 36'sı kadın. Bir arkadaşımla konuştum dedi ki, 'bugün Burdur'da, Isparta'da uyar bu arkadaşı, dolar bu kafayla gidilirse 6 liraya gelir.' 5 oldu mu? 4,88'di ben geldiğimde, dolar toto oynuyoruz şu anda. Benzininden mazotuna gıdasından giyim eşyasına kadar her konuda zam yiyeceksiniz. Zam yiyeceğiz. Çiftçi zaten öldü can çekişiyor.

Cumhurbaşkanı seçildikten sonra İYİ Parti iktidar olduktan sonra 5 yıl sonunda Türkiye et saman hayvan buğday mısır ve bunun gibi uzayan bir liste var ithal eden bir ülke olmaktan çıkacak Türkiye'nin gıdasını kendine yetmesini sağlayacak. Bunlar çiftçi düşmanı. Tarlayı çiftçiye küstürdüler. Öğretmenler sağlıkçılar atanamıyor.

Kadınlara sesleniyorum gençlere sesleniyorum sizin evlatlarınızı ya sözleşmeli çavuşluğa, erliğe ya uzman çavuşluğa mecbur bırakan bir iktidar gidecektir, gitmelidir. 1100 odalı sarayda bir gece yatmayacağım. Çiftlik gibi kurumların hepsini gözden geçirip çiftlik hayatına son vereceğim.



YÖK'ü kapatacağım. Bütün yetkilerini üniversitelere vereceğim. Binalar harika içinde bilim yok. Adalet sarayları muhteşem ama içinde adalet yok adalet. Devlet öğrencisini okutmak barındırmak zorundadır. Türkiye'de 4,5 milyon kredi borcuyla tahkikata uğrayan insan var. 8 milyar Türk Lirası ediyor tamamı. Bu insanların borçlarını siliyoruz. Çiftçinin kredi almasının yolunu açacağız. Dosya parası çiftçiden kaldırılacak.



'İKİNCİ TURA KİMİN KALACAĞINA SİZ KARAR VERECEKSİNİZ'



İş buluncaya kadar bütün gençlere vatandaşlık maaşı bağlayacağız. Dış politika rezalet. Ey Trump şeker fabrikalarını sat ey Hollanda sonra git Hollanda ile gıda anlaşması yap. Ey İsrail de ondan sonra da dön 20 milyon liraya 9 şehidin kanını sat. Sayın Erdoğan bir tek şu gariban Meral Akşener'e ey demiyor şimdiye kadar. Bir ey Meral Akşener niye demiyor biliyor musunuz? Çünkü ey derse vatandaşın bilgisi olur. Sayın Erdoğan bütün muhalefeti bugüne kadar tanzim etti rakiplerini kendi seçti. Öyle bir rakip çıktı ki karşısına hem rahmetli Başbuğ Türkeş'in çırağı hem rahmetli Demirel'in çırağı. İkinci turda kimi karşısında istemez? Meral Akşener. İkinci tura kimin kalacağına siz karar vereceksiniz.

Hendekler kazılırken valiye emniyet müdürüne 'kafanı çevir' diyenler yerli ve milli biz gayri milliyiz öyle mi? Hadi oradan be. Süleyman Şah'ın türbesini YPG ile kaçıracaksın sen yerli ve milli olacaksın, Millet İttifakı gayri milli öyle mi? Aynaya bak aynaya. Önüne gelen FETÖ'cüymüş bu ülkede. En başında dedim ki önce bak sağına soluna sonra bak aynaya bütün gördüklerin FETÖ'cüdür gayri millidir.

Bu ülkenin genelkurmay başkanını terör örgütü suçlamasıyla hapse atanlar gayri millidir. Bütün askeri okulları kapatanlar gayri millidir. Bu ülkede yönetim boşluğu var. Bu yönetim boşluğunu doldurmak için geliyoruz. Sandık başlarını koruyacağız. Hem CHP hem İYİ Parti hem Demokrat Parti hem Saadet Partisi olarak koruyacağız. YSK'da yamuk yapılırsa o yamuğu çözmek benim işim.'