Akşener: Andımız’a da ezanımıza da el sürdürmeyiz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Danıştay, Andımız’la ilgili yönetmeliği beş yıl sonra iptal etti. Tam da AK Parti’nin yeni krize-polemiğe ihtiyaç duyduğu günlerde karar verdi” dedi.
Akşener, dün partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi:
AFFEDEMEZSİNİZ
“Karşı olduğumuz af tasarısıyla ilgili, Sayın Erdoğan yine görüş bildirdi. ‘Uyuşturucu satıcılarını mı affedeceğiz’ diye sormasını olumlu buluyoruz. Ancak, bir şeyi tekrar etti; ‘Biz ancak devlet karşı işlenen suçları affedebiliriz’ dedi. Affın kendisine mi, yoksa kapsadığı kişilere mi karşı; tasarının özüne mi karşı, yönünü mü değiştirecek, hâlâ çözemedik. Bizim duruşumuz net; ne millete ne de devlete karşı işlenen suçları affedemezsiniz. Hele de 81 milyona sormadan, devlete karşı işlenen suçu affedemezsiniz
Danıştay’ın (Andımız) kararından sonra bir baktık, AK Parti karşıtıymış gibi görünenler devreye girdi. Eski YARSAV Başkanı çıktı, ‘Sıra Türkçe ezanda’ dedi. Kardeşim, siz paslaşıyor musunuz? Erdoğan’ın karşısında, düğmesiz olan cübbesini bile ilikleyen başkanın Danıştay’ı, Andımız’la ilgili yönetmeliği beş yıl sonra iptal etti. Tam da AK Parti’nin yeni krize-polemiğe ihtiyaç duyduğu günlerde karar verdi. Bunlar, AK Parti’nin siyaseten nemalandığı polemikler. Ezanımızla Andımız’ı, yan yana tartıştırmak istiyorlar.
Ne Andımız’a ne de ezanımıza el sürdürmeyiz.
1. MECLİS’TE OLACAĞIM
İlk günden bu yana, Cumhuriyet’in başkentinde yapılan Cumhuriyet resepsiyonu İstanbul’a taşınamaz. Devlet korsan kutlama yapmaz. Siz kutlamak için değil unutturmak için yapıyorsunuz. Cumhuriyet’in resepsiyonunu, milli kahramanların başkenti dururken yandaş müteahhitlerin şantiyesine taşımak ayıptır, yazıktır, günahtır. Siz yandaş müteahhit şantiyesindeyken, ben 29 Ekim’de, saat 14.00’te 40 milletvekilimizle, Cumhuriyet’in ilan edildiği 1. Meclisimizde olacağım.”
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