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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gamze KOLCU / ANKARA
23.10.2018 - 22:46, Son Güncelleme:

Akşener: Andımız’a da ezanımıza da el sürdürmeyiz

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
Akşener: Andımız’a da ezanımıza da el sürdürmeyiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Danıştay, Andımız’la ilgili yönetmeliği beş yıl sonra iptal etti. Tam da AK Parti’nin yeni krize-polemiğe ihtiyaç duyduğu günlerde karar verdi” dedi.

Akşener, dün partisinin Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi:

AFFEDEMEZSİNİZ

“Karşı olduğumuz af tasarısıyla ilgili, Sayın Erdoğan yine görüş bildirdi. ‘Uyuşturucu satıcılarını mı affedeceğiz’ diye sormasını olumlu buluyoruz. Ancak, bir şeyi tekrar etti; ‘Biz ancak devlet karşı işlenen suçları affedebiliriz’ dedi. Affın kendisine mi, yoksa kapsadığı kişilere mi karşı; tasarının özüne mi karşı, yönünü mü değiştirecek, hâlâ çözemedik. Bizim duruşumuz net; ne millete ne de devlete karşı işlenen suçları affedemezsiniz. Hele de 81 milyona sormadan, devlete karşı işlenen suçu affedemezsiniz

Danıştay’ın (Andımız) kararından sonra bir baktık, AK Parti karşıtıymış gibi görünenler devreye girdi. Eski YARSAV Başkanı çıktı, ‘Sıra Türkçe ezanda’ dedi. Kardeşim, siz paslaşıyor musunuz? Erdoğan’ın karşısında, düğmesiz olan cübbesini bile ilikleyen başkanın Danıştay’ı, Andımız’la ilgili yönetmeliği beş yıl sonra iptal etti. Tam da AK Parti’nin yeni krize-polemiğe ihtiyaç duyduğu günlerde karar verdi. Bunlar, AK Parti’nin siyaseten nemalandığı polemikler. Ezanımızla Andımız’ı, yan yana tartıştırmak istiyorlar.
Ne Andımız’a ne de ezanımıza el sürdürmeyiz.

1. MECLİS’TE OLACAĞIM

İlk günden bu yana, Cumhuriyet’in başkentinde yapılan Cumhuriyet resepsiyonu İstanbul’a taşınamaz. Devlet korsan kutlama yapmaz. Siz kutlamak için değil unutturmak için yapıyorsunuz. Cumhuriyet’in resepsiyonunu, milli kahramanların başkenti dururken yandaş müteahhitlerin şantiyesine taşımak ayıptır, yazıktır, günahtır. Siz yandaş müteahhit şantiyesindeyken, ben 29 Ekim’de, saat 14.00’te 40 milletvekilimizle, Cumhuriyet’in ilan edildiği 1. Meclisimizde olacağım.”

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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