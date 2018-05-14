Akşener: Ağa da budur reis de budur

Akşener, dün kampanyasını başlattığı toplantıda, “birleştirici cumhurbaşkanı olacağı” mesajı verdi ve şunları söyledi:İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, dün Ankara’daki tanıtım toplantısında 81 milyonun tamamının cumhurbaşkanı olacağını söyledi. Akşener, dün kampanyasını başlattığı toplantıda, “birleştirici cumhurbaşkanı olacağı” mesajı verdi ve şunları söyledi:“Benim, bizim temel amacımız, devletin, iktidar eliyle milletin tepesinde bir yumruk olarak durmasına son verip o yumruğun, yerini milletin omuzuna dokunan ele bırakmasını sağlamaktır. Bir siyasi partinin lideri, iktidarının 16’ncı yılında milletine, adalet ve özgürlük vaat eden bir manifesto yayınlamaya ihtiyaç duyuyorsa, milleti saf yerine koymaktan öte, kendi tükenmişliğini itiraf ediyordur.

ASKERİ LİSELER

YÖK’ü tarihin sayfalarına göndermek bize nasip olacaktır. Türk ordusunun beşiği, Kuleli ve Işıklar askeri liselerini yeniden açacağız.Parlamenter sisteme dönüş için geçiş dönemi planlamaktayız. Kaosa izin vermeyeceğiz, kaos ve krizlerden beslenen bir anlayışı asla benimsemeyeceğiz. Lütfen, hepiniz Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarınızı çıkarın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tapusu budur. Ağa da budur reis de budur, paşa da budur. İrade sahibi de budur. 81 milyonun tamamı, birinci sınıftır. 81 milyonun hiçbir fark gözetmeksizin, devletimiz karşısındaki tek torpil belgesi de budur.”

‘YÜZÜNÜ GÜNEŞE DÖN TÜRKİYE’

AKŞENER’in, çocukluğundan başlayan ve siyaset hayatından karelerin de yer aldığı sinevizyon gösteri yapıldı. Programın sonunda, yeni slogan ‘Yüzünü Güneşe Dön Türkiye’ dev ekrana yansıtılırken, seçim şarkısı da dinletildi.