Akşener 3 partiyi örnek gösterecek

Meral Akşener konuşmasında özetle şunları söyledi:

HİÇBİR ŞART EKSİK DEĞİL

“Temel Karamollaoğlu’nun deyimiyle 'İYİ Parti'nin önüne önce Devlet'i çıkardılar. Meral Hanım mücadele etti. Arkadaşları mücadele etti. Şimdi de İYİ Parti başka türlü sorunla karşılaşsın isteniyor'. İYİ Parti, bütün hukuki şartlarını tamamlamıştır. 10 Haziran itibarıyla 6 ayını doldurarak, seçime girmeye hak kazanmış bir siyasi partidir. Buradan abidik gubidiklere alışmışlara, alengirli işlere alışmışlara sesleniyorum; ayağınız denk alın. İYİ Parti’nin seçimlere girmesiyle ilgili hiçbir şekil şartı eksik değildir. Dün geçerli olanları İYİ Parti için geçersiz demeye kalkarsanız, ben Meral Akşener isem o gök kubbeyi başınıza geçirmezsem namerdim. Dolayısıyla biz seçime gireceğiz.



SANDIKLARI KORUYUN

Dün biz çok güldük. Bunların gerçekten korktuğunu biliyorduk. Ama abilerinin bu kadar korktuğundan haberim yoktu. Sizden bir ricam, arzum var. Sandıkları İYİ Partililer koruyacak ama siz de orada olacaksınız. Sandık hilesinin önüne geçeceksiniz. En büyük hile sandıkta yapılır. Erdoğan’a akıl vermekle kendini meşhur etmeye çalışan bir zatın bugün bir beyanı var, ‘Harp halidir, hile helaldir’ diye. Muhteremler, ben de sizler gibi köylü kızıyım. O zor şartlardan gelmiş biri olarak, kuzu otlatmış, keçi sağmış, ekin biçmiş, tütün dizmiş biri olarak diyorum ki sandıkları biz koruyacağız, milletimiz koruyacak. Ancak geçen seferki gibi YSK üzerinden bir şey yapmaya kalkarsanız bir kez daha söylüyorum, bütün bu acayip fetvaları size yediririm. Korku dağları beslemiş, korku dağları beklemiş, bezemiş. Çekmecedeki anketler o kadar kötü ki apar topar 24 Haziran’da seçime gidiyorlar. Biz hazırız.”

100 BİN İMZA TOPLANMAYA BAŞLANDI

İYİ Parti seçim hazırlıklarına başladı. Öncelikli olarak Akşener’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza toplanması sürecine girildi. Genel merkez yönetimi sosyal medya hesapları üzerinden de ‘100 bin yetmez bir milyon imza kampanyası’ başlatırken, Akşener için ilk imzalar, şu anda 60 binin üzerinde olduğu belirtilen parti üyelerinden gelecek. Parti yönetimi, pek çok kişinin Akşener için imza vermeye gönüllü olduğunu söylerken, birçok imzanın da ‘Seçimlerde CHP’ye ya da AK Parti’ye oy verecekken, Akşener’in aday olabilmesi için’ verildiği savunuluyor.

3 PARTİYİ ÖRNEK GÖSTERCEK

Bu arada İYİ Parti, seçime katılmasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) olumsuz karar alması ihtimaline karşı Emine Ülker Tarhan’ın genel başkanlığını üstlendiği Anadolu Partisi, Abdurrahim Karslı’nın genel başkanı olduğu Merkez Partisi, eski AK Partili Abdüllatif Şener’in kurucu genel başkan olduğu Türkiye Partisi’ni örnek gösterecek.

Üç partinin il ve ilçe kongrelerini yapmamasına rağmen seçime girmesine YSK’nın onay verdiğini belirten Akşener’in avukatı ve Genel İdare Kurulu üyesi Feridun Bahşi, “Doğrudan il ve ilçelerin kuruluş dilekçelerini verdiler dernekler masasına. O tarihten itibaren altı ayı saydılar. ‘Seçime girme yeterliliğine sahiptir’ denildi” bilgisini verdi.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ da “Kimse diğer partilere başka kural, İYİ Parti’ye başka kural uygulamaya tevessül etmesin. Özetle İYİ Parti seçimlere her koşulda girecek ve bu seçimlerden galip çıkacaktır” dedi. / Umut ERDEM/ANKARA