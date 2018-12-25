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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.12.2018 - 10:21, Son Güncelleme:

Akşener, 10 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı

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Akşener, 10 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı

Parti grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon, Denizli, Erzurum, Çankırı, Nevşehir, Kars, Kırıkkale, Uşak, Osmaniye ve Gümüşhane'nin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

Köprü ve otoyollardan geçmeyen araçlar için 6.2 milyar lira verecekler. Ben diyorum ki gel bu parayı emeklilikte yaşa takılanlara verelim. Para yok değil var ancak bu parayı iktidarın vatandaşa vermeye niyeti yok. İktidarın görevi 81 milyonun tamamına aş tamamına iş vermektir.

Aziz milletim bütçede ne var, cumhurbaşkanına yüzde 26 zam var. İsyanımız millet istediğinde cebinde akrep olanlara. Türkiye değil dolar uçtu. Aylık herkesin evine 11 bin lira girecekti. Şimdi size soruyorum kimin cebine bu kadar para giriyor. 2 bin liraya ayak sürüyorlar.

Tekraren söylüyorum Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına 75 bin de öder 150 bin de öder, mesele vatandaşın cebinde para var mı o. Önce millet deyin, önce milletin cebini düşünün.

Aziz milletim değerli milletvekilleri biz krizin atlatılması için biz her türlü çözüme hazırız. Onlar diyor ki sarı yelekliler, biz diyoruz ki mutfakta yangın var. Kimsenin sokağa çıkmak gibi niyeti yok. Biz iyi ve cesur insanlar biz ayağa kalkarsak cumhuriyeti kuran kırmızı-beyazın irfanıyla ayağa kalkarız. Yolunuz yol değil boşuna nefes tüketmeyin.

Siyasetçiler gelir geçer ancak ülkemiz, milletimiz bakidir. Kim kendisine hangi dili yakıştırıyorsa varsın öyle konuşsun biz iyi dille konuşacağız. 

Yeni belediye başkan adaylarımızı açıklıyoruz. 

Atakan Aksoy- Trabzon 

Ümit Bahtiyar- Denizli 

Mahmut Uykusuz- Erzurum 

Raif Oktay, Çankırı

Mehmet Özkan- Nevşehir

Setter Kaya- Kars

Mahir Yılmaz- Kırıkkale

Muhammet Gür- Uşak

Davut Çuhadar- Osmaniye

Mustafa Canlı- Gümüşhane

Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Biz her yanından çekiştirilen devleti yerli yerine oturtacağız. Milletimiz huzur istiyor.

Değerli milletvekilleri sevgili gençler 1960’dan bu yana işsizlik rakamları en kötü duruma geldi. Karşılıksız çek oranı yüzde 60 artmış. Poşeti bile parayla satacaklar. O poşetinde 15 kuruşunu kendileri alacak. Soğan bile alamaz duruma geldik. Tarımı bitirdiniz diyoruz gerekirse soğan ithal ederiz diyorlar.

Yakın zamanda askerlikle ilgili bir düzenleme yaptılar, biz toptan çözelim diyoruz. Biz 3+6 ay formülünü öne sürüyoruz. 3 ay temel eğitim verelim diyoruz, sonraki altı ay asgari ücretle isteyen hizmet versin diyoruz istemeyen o parayı devlete versin.

Türkiye’de İYİ Parti dışında Doğu Türkistan’daki olaya ses getiren yok. Türk ailelerin yanına zorla Çinli erkekler yerleştiriliyor. Mültecilere 200 katrilyon harcayacaksın havaalanında mahsur kalan 11 Türk’ün hesabı sormayacaksın, sizin milliyetçiliğiniz bu mu?

"AMERİKA'NIN HIZLA ÇEKİLMESİNE ŞÜPHEYLE BAKIYORUZ"

Suriye’nin kuzeyine, Fırat’ın doğusuna harekat yapılmasını başından beri söylüyoruz. Yalnız Amerika’nın hızla çekilmesine şüpheyle bakıyoruz. Türk milleti karanlık işlerin içine çekilmemeli. IŞİD’le mücadele sadece Türk milletine yüklenemez. Gidiyorsanız, ağır silahlarınızı alıp gidin. Aksi bize düşmanlıktır. Her halükarda ordumuz girsin ve temizlesin.

Aziz milletim 31 Mart’taki seçimler beka meselesi değil, yerel seçimdir. Bir cumhurbaşkanı kendisini eleştirenlerinde cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı milleti birleştirir. Cumhur ittifakı bizi düşmanımız değildir. CHP ile yaptığımız sınırlı iş birliği ayrımcılığı önlemeye yönelik bir anlaşmadır.

İYİ Parti cesurlar hareketidir, zorlukların tümüne talibiz. Her şeyden önce milletimize dürüst olacağız. Size Yezid gibi kazanmaktansa Hüseyin gibi kaybedin diyorum.

Bugün Noel Bayramı, Hristiyan vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum, Allah milletimizin birlik ve bütünlüğünü bozmasın diyorum.

 

 

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