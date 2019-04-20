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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)
20.04.2019 - 13:35, Son Güncelleme:

Aksayarak yürüyünce polis hemen anladı! Uyuşturucu satıcısı yakalandı

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Aksayarak yürüyünce polis hemen anladı! Uyuşturucu satıcısı yakalandı

BURSA'da polisin yol kontrolünde şüphe üzerine durdurduğu otomobilden inen uyuşturucu satıcısı B.Ö., aksayarak yürüyünce yakayı ele verdi. Ayakkabısının içinde 60 gram metamfetamin ile yakalanan B.Ö. ile aynı araçtaki, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi S.K. gözaltına alındı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde kimlik kontrolü yapmak için bir otomobili durdurdu. Araçtan inen 6 kişiden, aksayarak yürüyen B.Ö.'nün (22) durumundan şüphelenen polisler, ayakkabısını çıkarmasını istedi. B.Ö. ayakkabısını çıkarınca patladığı belirlenen torbadaki uyuşturucu döküldü.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, B.Ö.'nün satmak amacı ile 60 gram metamfetamini ayakkabısının içine zulaladığı tespit edildi. Kimliğinin sahte olduğu saptanan S.K. (26) hakkında da çeşitli suçlardan kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

​Gözaltına alınan 2 şüpheliden S.K., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, B.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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