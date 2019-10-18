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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erkan ALTUNTAŞ/DHA
18.10.2019 - 17:20, Son Güncelleme:

Aksaray'daki korkunç olayda damat serbest kardeş tutuklandı!

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Aksaray'daki korkunç olayda damat serbest kardeş tutuklandı!

AKSARAY'da, tartıştığı damadının kardeşi Fatih Ayalp'in (34) torunlarının gözü önünde bıçakladığı Hidayet Kutlu (61), tedavi gördüğü hastanede, 12 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözaltına alınan damat Uğur Ayalp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, kardeşi Fatih Ayalp ise tutuklandı. 

Aksaray'ın Ağaçören ilçesine bağlı Hüsrev köyündeki yaylada meydana gelen olayda Emine Ayalp, iddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 12 yaşındaki oğlu ve 10 yaşındaki kızını alıp, köydeki ailesinin yanına bırakarak, başka şehre yerleşti ve eşi Uğur Ayalp'e (36) boşanma davası açtı. Uğur Ayalp de 5 Ekim Cumartesi günü kayınpederi Hidayet Kutlu'nun evine gidip, hafta sonunu beraber geçirmek istediğini belirterek, çocuklarını aldı. Uğur Ayalp, 7 Ekim Pazartesi günü, kardeşi Fatih Ayalp ile beraber çocuklarını kayınpederinin evine götürüp, teslim etti. Bu sırada Uğur Ayalp ve Hidayet Kutlu arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Fatih Ayalp, Hidayet Kutlu'yu torunlarının gözü önünde, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ayalp kardeşler, evden kaçarken, sesleri duyan komşular ise gelip, kanlar içinde bulduğu Kutlu için sağlık ekibi çağırdı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Kutlu, sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hidayet Kutlu, 12 gündür tedavi gördüğü hastanede, bugün doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. 

DAMAT SERBEST, KARDEŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan olayın ardından kaçan Uğur Ayalp ile kardeşi Fatih Ayalp, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğur Ayalp, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, Fatih Ayalp ise tutuklandı.  

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