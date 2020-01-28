MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAksaray'daki Corona virüs şüphesine son nokta konuldu: Taburcu edildi
GeriGündem Aksaray'daki Corona virüs şüphesine son nokta konuldu: Taburcu edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 28.01.2020 - 23:20,Son Güncelleme:/

Aksaray'daki Corona virüs şüphesine son nokta konuldu: Taburcu edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aksaray'daki Corona virüs şüphesine son nokta konuldu: Taburcu edildi

Aksaray'da olası bir Corona virüsü ihtimaline karşı tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan 10'u Çinli 12 kişi taburcu edildi.

Kapadokya turu kapsamında Sultanhanı ilçesine gelen Çinli 10 kişilik turist kafilesi ve 2 Türk vatandaşının, koronavirüsüne karşı tedbir amacıyla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki kontrollerinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi.

Basın mensuplarının görüntü almaması için önlem alınarak hastaneden çıkartılan turist kafilesinin İstanbul'a gittiği belirtildi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yaptığı açıklamada, hastalardan alınan ve bugün çıkan örnek numune çalışmasında bir kişiye H1N1 virüsü tanısı konduğunu söylemişti.

Aksaraydaki corona virüsü şüphesiyle ilgili Sağlık Bakanından önemli açıklama
Aksaray'daki corona virüsü şüphesiyle ilgili Sağlık Bakanı'ndan önemli açıklama
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle