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Erkan ALTUNTAŞ (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2020 - 10:12,Son Güncelleme:/

Aksaray’da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü

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Aksaray’da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü

AKSARAY’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Arif Ayhan (39), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün Gültepe köyü yakınlarında meydana geldi. Arif Ayhan yönetimindeki 42 ABP 352 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Arif Ayhan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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