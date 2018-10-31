Mersin ve Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu
Aksaray'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 10 kişiden 9'u yakalandı. Mersin'de ki operasyonda ise gözaltına alınan 20 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından öğrenim gördükleri harp okullarından ihraç edildiği belirlenen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu
Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şubesi (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY'nin kentte yeniden yapılanmasına yönelik çalışma başlattı.
Daha önce örgütle ilişkisi olduğu gerekçesiyle cezaevine giren şüphelilere para topladığı belirlenen 20 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15’i etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrolle serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler M.E, G.G, H.D, H.C. ve A.B.S tutuklandı.
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