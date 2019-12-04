Aksaray Üniversitesi, en çevreci üniversiteler listesinde dördüncü sırada

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAksaray Üniversitesi, en çevreci üniversiteler listesinde dördüncü sırada
GeriGündem Aksaray Üniversitesi, en çevreci üniversiteler listesinde dördüncü sırada
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
04.12.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Aksaray Üniversitesi, en çevreci üniversiteler listesinde dördüncü sırada

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aksaray Üniversitesi, en çevreci üniversiteler listesinde dördüncü sırada

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) 2019 yılı sonuçlarına göre, Türkiye’nin en çevreci üniversiteleri arasında dördüncü sırada yer aldı. Gerekli ölçüm sistemine bu yıl başvurusunu yapan ASÜ, ilk kez yer aldığı listeye üst basamaklardan giriş yapmış oldu.

GreenMetric tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerin farklı kriterler baz alınarak yapıldığını belirten ve ortaya çıkan sonuçlar hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Yusuf Şahin, çevreci bir üniversite oluşturmak adına atılması gereken her adımı titizlikle takip ettiklerini ve açıklanan sonuçların doğru yolda olunduğunu gösterdiğini söyledi. Eğitim, yeni yeşil alanlar oluşturma, ulaşım, enerji kullanımı, altyapı ve sıfır atıkgibi kriterlerin her birinde doğayla uyumlu ve ekolojikduyarlılığı yüksek çalışmalar ürettiklerini kaydeden Şahin, yapılanlarla ilgili şunları söyledi: “Kampüsümüzde çevre bilincini arttırmaya yönelik eğitim programlarını düzenli şekilde gerçekleştiriyoruz. Son dört yıl içinde -toprak yapısındaki olumsuzluklara rağmen- 20 bin ağaç diktik ve 357 bin metrekare yeni yeşil alan oluşturduk. Bu sıralamada bize göre ASÜ’yü diğer üniversitelerden ayıran en büyük özellikler sıfır atık ve çevreci ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak oldu. Kampüsün her noktasına bisikletlerle ulaşım mümkün hale getirildi. 10 bin kayıtlı bisiklet kullanıcımız var. Kampüste otomobillerin daha az kullanılması, çevreyi kirleten önemli bir unsuru da ortadan kaldırmış oluyor. Tüm bunlarla birlikte Üniversitemiz, toplam 5 bin 925 puanla, Türkiye genel sıralamasında beşinci, devlet üniversiteleri arasında ise dördüncü sırada yer almıştır” dedi. Şahin, çevreci üniversite için bundan sonra da yapılması gereken her çalışmayı hassasiyetle ele alacaklarını vurguladı.

Üniversiteleri çevre bilinci konusunda değerlendiren bir platform olan GreenMetric, Endonezya Üniversitesi tarafından 2010 yılında kuruldu. Platform, her yıl katılımcı üniversitelere dair değerlendirmelerini kamuoyu ile paylaşıyor.

Aksaray Üniversitesi, en çevreci üniversiteler listesinde dördüncü sırada

Aksaray Üniversitesi, en çevreci üniversiteler listesinde dördüncü sırada


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle