Aksaray Üniversitesi akademik personel alımı | Aksaray Üniversitesi 31 akademik personel alıyor

Aksaray'da lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim veren Aksaray Üniversitesi, akademik personel açığını kapatmak için farklı fakültelere akademik personel alımı yapacağını bildirdi. Üniversitenin yayınladığı ilana göre Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi gibi bazı fakülte ve meslek yüksek okullarına akademik personel alımı gerçekleştirilecek.

Devlet Personel Dairesi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan ilana göre, Aksaray Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre 31 öğretim üyesi alımı yapacak.

Aksaray Üniversitesi'nin yayınladığı ilana başvurmak isteyen adayların, üniversitenin Personel Daire Başkanlığı web sayfası "http://personel.aksaray.edu.tr/tr" Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan "Aksaray Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi"nde belirtilen asgari kriterleri sağlaması gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan kişilerin başvuruları işleme konulmayacaktır.

İLANA NASIL BAŞVURULUR?

Adaylar, aynı web sayfasında yayınlanan “Öğretim Üyeliğine Atanma Dosyası Hazırlama Rehberine” göre düzenleyecekleri, Profesör kadroları için 6 takım dosyayı CD halinde imzalı bir dilekçe ile birlikte ve yine Doçent kadroları için 4 takım dosyayı CD halinde imzalı dilekçe ile birlikte Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise 4 takım dosyayı CD halinde imzalı dilekçe ile birlikte ilgili Dekanlık/Yüksekokullara ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde şahsen veya posta ile yapabileceklerdir. Yani söz konusu ilan için son başvuru tarihi 6 Nisan 2018 olarak belirlendi.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL İLANI BAŞVURU KILAVUZU