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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Aksaray ilk değil: 12 yaşında 8 okul... Otizmli annesi yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
Aksaray ilk değil: 12 yaşında 8 okul... Otizmli annesi yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı

Aksaray’daki Mehmetçik İlkokulu’nda otizmli öğrencilerin diğer çocukların velileri tarafından ‘yuhalandığı’ iddiasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfettiş görevlendirdi, okul müdürü açığa alındı. Okula alınmadığı için 12 yaşına kadar 8 okul değiştirmek zorunda kalan otizmli Rüzgar’ın annesi Banu Boralı ise eğitimdeki sıkıntılarını paylaştı:

‘TAHAMMÜL MAALESEF ÇOK DÜŞÜK’

“Eğitimde zorlanmamızın sebebi bu çocuklara karşı öğretmen ve velilerin tahammülünün düşük olması. Veliler çocuklarının otizmli öğrencilerle aynı okulda okumasını istemiyor. Bu çocukların eğitim hakkı engelleniyor. Eğitim ile ilgili biz de çok sorunlar yaşadık. Okulda darp bile gördük. Çorlu’da devlet okulunda 6’ncı sınıftayken sınıf arkadaşları tarafından darp edildi. Okulda güvenlik kamerası kayıtlarına yok dendi. Diğer veliler okulun önünde toplanıp bizim doğru söylemediğimizi, çocuğun yalan söylediğini iddia ettiler. Şehir değiştirmek zorunda kaldık. Çocuğumu alıp İstanbul’a taşındım. Bununla ilgili davamız devam ediyor.

‘VELİLER BİZİ DE İSTEMEDİ’

Buradaki okulumuz bizi çok güzel karşıladı. Velileri çok güzel yönlendirdiler. Rüzgar şu an Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu’nda 8’nci sınıfa gidiyor. Yönetici ve öğretmenlerin tavrı çok önemli. Burada da veliler ilk başta istemedi. Okul idaresi toplantı yaptı. Çocuğun eğitim hakkı olduğunu açıkladı. Rehberlik servisi uyum içinde çalıştı. Ailelerle ilişkimiz çok iyi. Karnesini sınıf arkadaşları tarafından alkışlanarak alıyor. Okulda hiçbir vukuatı yok. Arkadaşlarıyla uyum içinde.

‘AİHM’E KADAR GİDECEĞİM’

Her şey eğitimde ve onlara karşı davranışta bitiyor. Okulun tutumu çok önemli. Biz bunun için iyi bir örneğiz. Okulda başka kaynaştırma öğrencileri de var. Hepsi çok güzel şartlarda okuyor. Öğretmenler ve yöneticilere çok teşekkür ediyorum. Benim talebim bu soruşturmaya izin verilmeli. Cumhuriyet Başsavcılığı Çorlu Kaymakamlığı’ndan soruşturma talebinde bulundu. Soruşturma izni verilmesini bekliyoruz. Gerekirse AİHM’e kadar gideceğim.”

‘DARP’ ASILSIZ

- AKSARAY’daki iddialarla başlayan süreçte yeni bir detay daha ortaya çıktı. Hürriyet’in ulaştığı detaylara göre savcılığa giderek otizmli çocuklardan birisinin kendi çocuğuna zarar verdiği yönünde bir şikâyette bulundu. Bunun üzerine savcılık bu iddiayı incelemek üzere harekete geçti. Şikâyetçinin iddiasında geçen olay yeri ve saatinde o bölgeyi gösteren bütün kamera kayıtları incelendi. Yapılan incelemede böyle bir saldırının yapılmadığı, iddianın doğru olmadığı tespit edildi. -Musa KESLER

DERSE GELDİLER

Aksaray ilk değil: 12 yaşında 8 okul... Otizmli annesi yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı

- Aksaray’da ‘yuhalandıkları’ iddia edilen özel eğitim öğrencileri, dün sabah okula gelerek derslerine girdi. TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti Araştırma Komisyonu’nun pazartesi günü Aksaray’daki okulda inceleme yapacağı belirtildi.

OKUL MÜDÜRÜ AÇIĞA ALINDI

- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Aksaray’da otizmli çocukların eğitim gördükleri okulda ‘yuhalandığı’ iddiasına ilişkin, Ankara’dan bir müfettiş grubunu göndererek soruşturma sürecini başlattıklarını açıkladı. Olayın çok üzücü olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk şunları söyledi: “Okulun yöneticisi, soruşturmanın selameti açısından açığa alındı ve bu soruşturmayla ilgili de hassasiyetle çalışmalarımız sürüyor. Aslında kamuoyunun gündemine gelmeden, henüz basında yer almadan biz bazı tedbirleri almış ve girişimlerimizi başlatmıştık. Okul yönetimiyle, okulla ilgili, okuldaki o yazıların bulunduğu bölgenin düzenlenmesiyle ilgili tedbirlerimizi henüz basına düşmeden zaten almıştık. Konunun bütün boyutlarıyla açığa kavuşabilmesi için de Ankara’dan bir müfettiş grubunu göndererek soruşturma süreçlerimizi başlattık. Bütün ailelerimiz müsterih olsunlar. Hiçbir çocuğumuzun eğitim hakkından mahrum kalmasına ve ayrımcılığa maruz kalmasına asla müsaade etmeyiz.” -AA

 

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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