1 Mayıs Salı günü oruçlarını tutmaya devam eden vatandaşlar akşam ezanı saatlerini sorgulamaya devam ediyor. İftarlarını açmak için sabreden vatandaşlar yaşadıkları şehrin akşam ezanı saatlerini araştırıyorlar. Peki, akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte il il imsakiye vakitleri.
İSTANBUL EZAN VAKİTLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|01.05.2018
|04:17
|05:56
|13:07
|16:57
|20:07
|21:39
|02.05.2018
|04:15
|05:54
|13:07
|16:57
|20:08
|21:40
|03.05.2018
|04:13
|05:53
|13:07
|16:57
|20:09
|21:42
|04.05.2018
|04:12
|05:52
|13:07
|16:58
|20:10
|21:43
|05.05.2018
|04:10
|05:51
|13:07
|16:58
|20:11
|21:45
|06.05.2018
|04:08
|05:49
|13:07
|16:58
|20:12
|21:46
|07.05.2018
|04:06
|05:48
|13:07
|16:58
|20:13
|21:48
ANKARA EZAN VAKİTLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|01.05.2018
|04:06
|05:42
|12:52
|16:40
|19:49
|21:19
|02.05.2018
|04:04
|05:41
|12:52
|16:40
|19:50
|21:20
|03.05.2018
|04:03
|05:40
|12:52
|16:40
|19:51
|21:22
|04.05.2018
|04:01
|05:39
|12:51
|16:41
|19:52
|21:23
|05.05.2018
|03:59
|05:37
|12:51
|16:41
|19:53
|21:25
|06.05.2018
|03:58
|05:36
|12:51
|16:41
|19:54
|21:26
|07.05.2018
|03:56
|05:35
|12:51
|16:41
|19:55
|21:27
İZMİR EZAN VAKİTLERİ
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|01.05.2018
|04:35
|06:08
|13:15
|17:01
|20:09
|21:36
|02.05.2018
|04:34
|06:07
|13:15
|17:01
|20:10
|21:37
|03.05.2018
|04:32
|06:06
|13:14
|17:01
|20:11
|21:38
|04.05.2018
|04:30
|06:05
|13:14
|17:02
|20:12
|21:40
|05.05.2018
|04:29
|06:03
|13:14
|17:02
|20:13
|21:41
|06.05.2018
|04:27
|06:02
|13:14
|17:02
|20:14
|21:42
|07.05.2018
|04:26
|06:01
|13:14
|17:02
|20:15
|21:44