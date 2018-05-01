Akşam ezanı saat kaçta okunacak sorusu, Şaban ayının 15. gününde oruçlarını tutmaya devam eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 3 Aylar'da oruç tutmaya devam eden vatandaşlar, yaşadıkları şehrin imsakiye vakitlerini merak ediyorlar. Peki, akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte il il imsakiye vakitleri.

1 Mayıs Salı günü oruçlarını tutmaya devam eden vatandaşlar akşam ezanı saatlerini sorgulamaya devam ediyor. İftarlarını açmak için sabreden vatandaşlar yaşadıkları şehrin akşam ezanı saatlerini araştırıyorlar. Peki, akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte il il imsakiye vakitleri. İSTANBUL EZAN VAKİTLERİ İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 01.05.2018 04:17 05:56 13:07 16:57 20:07 21:39 02.05.2018 04:15 05:54 13:07 16:57 20:08 21:40 03.05.2018 04:13 05:53 13:07 16:57 20:09 21:42 04.05.2018 04:12 05:52 13:07 16:58 20:10 21:43 05.05.2018 04:10 05:51 13:07 16:58 20:11 21:45 06.05.2018 04:08 05:49 13:07 16:58 20:12 21:46 07.05.2018 04:06 05:48 13:07 16:58 20:13 21:48 ANKARA EZAN VAKİTLERİ Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 01.05.2018 04:06 05:42 12:52 16:40 19:49 21:19 02.05.2018 04:04 05:41 12:52 16:40 19:50 21:20 03.05.2018 04:03 05:40 12:52 16:40 19:51 21:22 04.05.2018 04:01 05:39 12:51 16:41 19:52 21:23 05.05.2018 03:59 05:37 12:51 16:41 19:53 21:25 06.05.2018 03:58 05:36 12:51 16:41 19:54 21:26 07.05.2018 03:56 05:35 12:51 16:41 19:55 21:27 İZMİR EZAN VAKİTLERİ İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 01.05.2018 04:35 06:08 13:15 17:01 20:09 21:36 02.05.2018 04:34 06:07 13:15 17:01 20:10 21:37 03.05.2018 04:32 06:06 13:14 17:01 20:11 21:38 04.05.2018 04:30 06:05 13:14 17:02 20:12 21:40 05.05.2018 04:29 06:03 13:14 17:02 20:13 21:41 06.05.2018 04:27 06:02 13:14 17:02 20:14 21:42 07.05.2018 04:26 06:01 13:14 17:02 20:15 21:44