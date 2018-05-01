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    Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte il il imsakiye vakitleri

    Hürriyet Haber
    01.05.2018 - 18:02 | Son Güncelleme:

    Akşam ezanı saat kaçta okunacak sorusu, Şaban ayının 15. gününde oruçlarını tutmaya devam eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. 3 Aylar'da oruç tutmaya devam eden vatandaşlar, yaşadıkları şehrin imsakiye vakitlerini merak ediyorlar. Peki, akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte il il imsakiye vakitleri.

    1 Mayıs Salı günü oruçlarını tutmaya devam eden vatandaşlar akşam ezanı saatlerini sorgulamaya devam ediyor. İftarlarını açmak için sabreden vatandaşlar yaşadıkları şehrin akşam ezanı saatlerini araştırıyorlar. Peki, akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte il il imsakiye vakitleri.

    İSTANBUL EZAN VAKİTLERİ

    İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri
    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    01.05.201804:1705:5613:0716:5720:0721:39
    02.05.201804:1505:5413:0716:5720:0821:40
    03.05.201804:1305:5313:0716:5720:0921:42
    04.05.201804:1205:5213:0716:5820:1021:43
    05.05.201804:1005:5113:0716:5820:1121:45
    06.05.201804:0805:4913:0716:5820:1221:46
    07.05.201804:0605:4813:0716:5820:1321:48

    ANKARA EZAN VAKİTLERİ

    Ankara İçin Haftalık Namaz Vakitleri
    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    01.05.201804:0605:4212:5216:4019:4921:19
    02.05.201804:0405:4112:5216:4019:5021:20
    03.05.201804:0305:4012:5216:4019:5121:22
    04.05.201804:0105:3912:5116:4119:5221:23
    05.05.201803:5905:3712:5116:4119:5321:25
    06.05.201803:5805:3612:5116:4119:5421:26
    07.05.201803:5605:3512:5116:4119:5521:27

    İZMİR EZAN VAKİTLERİ

    İzmir İçin Haftalık Namaz Vakitleri
    Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    01.05.201804:3506:0813:1517:0120:0921:36
    02.05.201804:3406:0713:1517:0120:1021:37
    03.05.201804:3206:0613:1417:0120:1121:38
    04.05.201804:3006:0513:1417:0220:1221:40
    05.05.201804:2906:0313:1417:0220:1321:41
    06.05.201804:2706:0213:1417:0220:1421:42
    07.05.201804:2606:0113:1417:0220:1521:44
    Etiketler: il il iftar saatleri , SeoHaber , NoMobil , gündem
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