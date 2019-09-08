Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 8 Eylül il il akşam namazı saati
Yaz mevsiminin sonuna gelinmesi ve günlerin giderek kısalması, namaz saatlerinde de farklılıklar göstermeye başladı. Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte yüz binlerce Müslüman, ikamet ettikleri şehirlerin akşam ezanı saatini araştırmaya başladı. Peki, akşam ezanı saat kaçta okunacak?
Haftanın son günü akşam ezanına yönelik saat araştırmaları hız kazandı. Vatandaşlar özellikle Diyanet'in yayınladığı namaz saati bilgilerini araştırıyor. İşte, 8 Eylül il il akşam ezanı saatleri...
Akşam ezanı; İstanbul'da saat 19:34'te, başkent Ankara'da 19:18'de, İzmir'de 19:39'da, Adana'da ise 19:06'da okunacak. Diğer illere ait namaz vakitleri için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.
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