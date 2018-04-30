Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 30 Nisan 2018 il il iftar saatleri

2018 yılında idrak edilen üçüncü kandil olan Berat Kandili'nin manevi havasını daha iyi anlamak ve bu mübarek günde Allah'a daha da yakın olmak için oruç tutarak ibadet eden vatandaşlar, akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte akşam ezanı saatini sorgulamaya başladı. Berat Kandili orucu tutan Müslüman'lar akşam iftarlarını saat kaçta açacaklarını merak edip araştırıyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, 30 Nisan il il Diyanet akşam ezanı vakitleri...

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

İslam alemi için en önemli günlerden birisi olan Berat Kandili'ni oruç tutarak geçiren vatandaşlar, iftarlarını açmak için akşam ezanı saatlerini sorguluyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre il il akşam ezanı saatleri...

30 Nisan 2018 Pazartesi günü akşam ezanı İstanbul'da saat 20:06'da, Ankara'da 19:48'de, İzmir'de 20:08'de ve Bursa'da ise 20:04'de okunacak ve Berat Kandili'nde oruç tutan vatandaşlar orucunu açacak.

İL İL AKŞAM EZANI SAATLERİ

BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…’ buyurur.” (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet’u-Salat, 191) demiştir. Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce’nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur’an’ın bana vahyedildiği gündür.” (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

KANDİL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder.

Mesela “Recebin ilk Cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir. Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.