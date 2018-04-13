Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 13 Nisan 2018 ezan saatleri

2018 yılında ikinci idrak edilen kandil olan Miraç Kandili'nin manevi havasını daha iyi anlamak ve bu mübarek günde Allah'a daha da yakın olmak için oruç tutarak ibadet eden vatandaşlar, akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte akşam ezanı saatini sorgulamaya başladı. Miraç Kandili orucu tutan Müslüman'lar, akşam iftarlarını saat kaçta açacaklarını merak edip araştırıyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, 13 Nisan 2018 il il Diyanet akşam ezanı vakitleri...

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

İslam alemi için en önemli günlerden birisi olan Miraç Kandili'ni oruç tutarak geçiren vatandaşlar, iftarlarını açmak için akşam ezanı saatlerini sorguluyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre il il akşam ezanı saatleri...

13 Nisan 2018 Cuma günü akşam ezanı İstanbul'da saat 19:48'de, Ankara'da 19:31'de, İzmir'de 19:52'de ve Bursa'da ise 19:47'de okunacak ve Miraç Kandili'nde oruç tutan vatandaşlar orucunu açacak.

İL İL AKŞAM EZANI SAATLERİ



ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.