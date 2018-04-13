Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 13 Nisan 2018 ezan saatleri

    Akşam ezanı saat kaçta okunacak? 13 Nisan 2018 ezan saatleri

    Hürriyet Haber
    13.04.2018 - 09:55 | Son Güncelleme:

    Miraç Kandili'ne oruç tutarak giren milyonlarca Müslüman, iftarlarını açacakları akşam ezanı saatini sorgulamaya başladı. İslam alemi tarafından idrak edilen mübarek Miraç Kandili'nde oruç tutarak ibadet eden vatandaşlar, 13 Nisan'da akşam ezanının saat kaçta okunacağını merak ediyor. Peki, 13 Nisan Cuma günü akşam ezanı saat kaçta okunacak? Miraç Kandili'nde oruç tutanlar iftarı saat kaçta açacak?

    2018 yılında ikinci idrak edilen kandil olan Miraç Kandili'nin manevi havasını daha iyi anlamak ve bu mübarek günde Allah'a daha da yakın olmak için oruç tutarak ibadet eden vatandaşlar, akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte akşam ezanı saatini sorgulamaya başladı. Miraç Kandili orucu tutan Müslüman'lar, akşam iftarlarını saat kaçta açacaklarını merak edip araştırıyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, 13 Nisan 2018 il il Diyanet akşam ezanı vakitleri...

    AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

    İslam alemi için en önemli günlerden birisi olan Miraç Kandili'ni oruç tutarak geçiren vatandaşlar, iftarlarını açmak için akşam ezanı saatlerini sorguluyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre il il akşam ezanı saatleri...

    13 Nisan 2018 Cuma günü akşam ezanı İstanbul'da saat 19:48'de, Ankara'da 19:31'de, İzmir'de 19:52'de ve Bursa'da ise 19:47'de okunacak ve Miraç Kandili'nde oruç tutan vatandaşlar orucunu açacak.

    İL İL AKŞAM EZANI SAATLERİ

    ÜÇ AYLARDA ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

    Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).

    Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.

    Etiketler: Akşam ezanı saat kaçta okunacak? , iftar , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri