Akşam ezanı hangi ilde saat kaçta okunacak? İl il akşam ezanı vakitleri

Akşam namazı ibadetini vaktinde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri ildeki namaz vaktini öğrenmeye çalışıyor. 21 Mart tarihli akşam namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. İşte akşam ezanı saat kaçta okunacak sorusunun İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Samsun, Diyarbakır, Antalya, Erzurum illeri için cevabı...

AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNACAK?

Akşam namazı saat kaçta kılınacak sorusu, ibadetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya devam ediliyor. İşte 21 Mart akşam namazı saatleri...

Akşam ezanı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre, İstanbul'da saat 19:23'de, Ankara'da 19:08'de, İzmir'de 19:30'da Bursa'da 19:23'de, Adana'da ise saat 18:58'de okunacak ve Müslümanlar namaz ibadetlerini gerçekleştirecek. Diğer illerdeki namaz vakitlerini öğrenmek için lüften aşağıdaki linki tıklayın.

İL İL AKŞAM NAMAZ VAKİTLERİ