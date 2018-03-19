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    Akraba ziyareti dönüşü felaket

    Ekrem ÇAĞLAR/SALİHLİ (Manisa), (DHA)
    19.03.2018 - 07:18 | Son Güncelleme:

     MANİSA’nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp su tahliye kanalına düşen otomobildeki aynı aileden 1’i bebek 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

    Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, İzmir-Ankara Karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Turgutlu’dan Salihli yönüne giden Onur Avcı (29), yönetimindeki 45 Z 5680 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi.

    Savrulan araç, takla atarak yol kenarındaki su tahliye kanalına düştü. Otomobilin sürücüsü Onur Avcı, yanındaki eşi Cemile Avcı (24) olay yerinde ölürken, ağır yaralanan bebekleri Buğra Avcı (1) ile Fadime Uyar (24) yaralandı. Salihli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan minik Buğra da doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Durumu ağır olan diğer yaralıyı Uyar ise ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

    Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Kazazedelerin kiraladıkları otomobille İzmir'deki akrabalarını ziyaret ettikten sonra Alaşehir'deki evlerine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

    Etiketler: KAZA , manisa , cemile avcı , gündem
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