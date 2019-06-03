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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.06.2019 - 01:24, Son Güncelleme:

Akraba vahşeti! Öz amcalarını canice öldürdürler

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Akraba vahşeti! Öz amcalarını canice öldürdürler

Malatya'da iki genç öz amcasını sopa ile darp ederek öldürdü.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen T.K. ve İ.K. traktör ile seyir halinde olan amcaları Ümit K'nın (50) Kadiruşağı mahallesi girişinde araçla önünü keserek sopalarla darp etti. Kafasına aldığı darbeler ile ağır yaralanan Ümit K. çevredekilerin yardımı ile Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane getirilen şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını hayatını kaybetti.

Ümit K'nın vefat haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ümit K'yı darp ederek ölümüne sebep olan yeğenleri T.K. ile İ.K. gözaltına alındı.

Olayla ilgi soruşturma sürüyor.

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