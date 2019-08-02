‘Akraba kıyağına son’ teklifi
CHP, bir süredir kamuoyunda tartışılan, belediyelere akraba ataması ve belediye başkanlarının, belediye iştiraklerinden ikinci maaş almasının önüne geçecek kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç, Özgür Özel ve Engin Altay’ın imzasıyla sunulan teklif, belediye başkanlarına, belediyenin ortak olduğu şirketlerde yönetim kurulu başkanı veya üyesi olması ya da yönetici niteliğinde başka bir görev alması halinde ödeme yapılmasının önüne geçmeyi hedefliyor. Teklif ayrıca belediye başkanının eşi ile birinci ve ikinci derece akrabaları ile akraba eşlerinin belediyede, bağlı kuruluşlarda, ortak olduğu şirketlerde yönetici olarak görevlendirilmeyeceğine ilişkin düzenlemeler öngörüyor.
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