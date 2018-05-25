Akraba kavgasında dehşet! Ölü ve yaralılar var

Cumhuriyet Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü, silahların da kullanıldığı olayda 6 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sabri (38), Ahmet (42) ve Şeyhmus Kırmızı (25) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralılar Hacı, Sait ve İbrahim Halil Kırmızı'nın ise tedavileri sürüyor.

Polis ve jandarma ekipleri, hastanede ve olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.