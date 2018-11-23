‘AKP-MHP’ninki korku ittifakı’
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti-MHP arasındaki yerel seçim ittifakı için, “Anketlere göre ne İstanbul ne de Ankara’da ayrı ayrı girseler şansları hiç yok, birlikte girseler yine az, onun için dün çay içtiler, tükürdükleri suratları bir kez daha öptüler” dedi.
Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Bizim keyfimizi yerine getiren anketler AKP ile MHP’yi birbirine mecbur etmiştir, ittifaka muhtaçlığın ana ekseni budur, bu korku ittifakıdır. Fesli Kadir’in önüne gidenlerden rahatsız olup tavır koyan herkesle birlikteyiz, Kürt’ü, Laz’ı, AKP’lisi, MHP’lisi fark etmez, ülkeyi, Cumhuriyet’i, Atatürk’ü seven herkesle beraberiz. Gönül ittifakımızı güçlendirerek devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. Özel, şunları söyledi:
SOROSÇULUK ALNINA YAPIŞMIŞ
“Ey Erdoğan, biz Soros’la masaya oturmadık, açık toplum sloganlarını biz kullanmadık. Kalkıp bize FETÖ’cü, Sorosçu diyor. Biz teflonuz, bu bizim üzerimizden kayar gider ama Sorosçuluk alnınızın ortasına yapışmış, istediğin kadar ellerini FETÖ deterjanıyla yıka, bu alnından çıkmaz, ver Ömer Çelik’in eline bulaşık telini, çıkaramaz.
SOYLU’NUN MUAYYEN GÜNLERİ
Süleyman Soylu’nun muayyen günleri vardır. Damattan omuz yediyse, Bakanlar Kurulu’nda tecrit edildiyse bir anda strese girer. Muayyen gününde de Genel Başkanımıza ‘düzenbaz, şerefsiz, alçak’ dedi. Açılan davada bu sözler hakaret değil eleştiri sayıldı. Şimdi ben Soylu’ya, bu kararı alanlara ‘düzenbazlık söz konusu, bunu hakaret saymayanlar, bu kararı alanlar şerefsizdir, alçaktır’ desem, savcı bu sözleri eleştiri kabul edecekse ben bu sözleri söyleyeyim, etmeyecekse söylemiyorum.”
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