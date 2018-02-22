AKOM'un işgali davasında 5 eski subaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu 6 sanık katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini ve tahliyelerini talep ettiler.

5 KİŞİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti eski subaylar Hakan Özhan, Levent Aksoy, Mehmet Fatih Güven, Mustafa Kubilay ve Ramazan Derviş’i, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “Kamu malına zarar verme”, “Kasten yaralama” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 41’er yıl hapis cezasına çarptırdı.

TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMADI

Mahkeme, sanıkların yargılama sürecindeki fiili davranış ve savunmaları ile pişmanlıklarını gösterir herhangi bir beyanları bulunmayışı gözetilerek cezalarında takdiri indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.

BİR TAHLİYE

Mahkeme heyeti “Silahla tehdit” suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdığı Ramazan Sezer’i ise yurt dışına çıkış yasağı koyarak tahliye etti.