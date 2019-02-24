AKOM ve İSKİ'den İstanbullulara uyarı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAKOM ve İSKİ'den İstanbullulara uyarı
GeriGündem AKOM ve İSKİ'den İstanbullulara uyarı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
24.02.2019 - 00:29, Son Güncelleme:

AKOM ve İSKİ'den İstanbullulara uyarı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
AKOM ve İSKİ'den İstanbullulara uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'den (AKOM) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'den İstanbullulara peş peşe açıklamalar geldi.

AKOM'UN AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'den (AKOM) kentte etkili olan kar yağışı ile ilgili açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'den (AKOM) kentte etkili olan kar yağışı ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "7 bin 083 personel, 1 bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör ve metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracıyla E-5 (D-100), TEM karayolu ve ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etmektedir. Kar yağışının başlamasıyla birlikte İBB tarafından 5 bin ton tuz kullanılmıştır" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'den (AKOM) kar yağışı ile ilgili açıklaması yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı kesimleri bugün sabah saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmiştir. Sistemin etkisiyle hava sıcaklıkları 8-10 derece birden azalarak -1 ile 2 derecelere kadar gerilemiştir. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı il geneline yayılarak etkisini göstermeye başlamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için 7 bin 083 personel, 1 bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör ve metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracıyla E-5 (D-100), TEM karayolu ve ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, "İlçe belediyelerin sorumluluk alanında olan sokak ve mahallelerdeki karla mücadele için İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerekli tuz takviyesinde bulunmuş olup, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilçe belediyeleri ile koordine halinde çalışmalar sürdürülmektedir. Kar yağışının başlamasıyla birlikte İBB tarafından 5 bin ton tuz kullanılmıştır. Üstgeçitlerde, otobüs duraklarında buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları devam etmektedir. Evsiz vatandaşlara kış hizmeti kapsamında İBB’nin tesislerinde 327 kişi misafir edilmektedir. Beyaz Masa 153’e bu yönde gelen ihbarlar için anında harekete geçmektedir. Meteoroloji’den alınan bilgiye göre İstanbul’da etkili olan kar yağışının Pazar akşam saatlerine kadar etkili olması beklenmektedir" ifadesine yer verildi.

İSKİ'NİN AÇIKLAMASI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'da sıcaklığın gece saatlerinde sıfırın altında seyredebileceğini, bu nedenle su sayaç ve tesisatlarının donma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, su tesisatı ve sayaçlarında donmadan kaynaklanabilecek arızaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Açıkta bulunan su boruları soğuk hava ile temas etmeyecek şekilde kapatılmalı ve yalıtım malzemesi ile izole edilmelidir. Sayaçlar açıkta ise kesinlikle muhafaza altına alınmalı, izolasyon malzemeleri ile korunmalıdır." denildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dehşet anları! 'Taciz ediyor' diye şikayet etmişti, sokakta karşılaştı ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ciddi mesafe katettik' dedi ve dünyaya bu çağrıyı yaptı

'Zillet ittifakı gücünü FETÖ'den ve Kandil'den alıyor'

Kadıköy'de feci olay! Taksici dövülerek öldürüldü