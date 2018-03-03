AKM'nin önündeki dev Türk Bayrağı değiştirildi

AKM'nin önünde bulunan direkte dalgalanan dev Türk bayrağının yıprandığı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgede görev yapan polis ekipleri, Taksim Meydanı'na gelerek incelemede bulundu ve Türk bayrağının yırtıldığını tespit etti. Polisler, belediye yetkilileriyle iletişime geçerek bayrağın yenisiyle değiştirilmesini talep etti.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eski bayrağı indirerek, yeni Türk bayrağını göndere çekti.



Bazı vatandaşların ekiplerin çalışmasını cep telefonlarıyla kaydettiği görüldü.

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