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    AKM'nin önündeki dev Türk Bayrağı değiştirildi

    AA
    03.03.2018 - 15:16 | Son Güncelleme:

    Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) önünde bulunan ve yıprandığı yırtıldığı tespit edilen büyük Türk bayrağı, yenisiyle değiştirildi.

    AKM'nin önünde bulunan direkte dalgalanan dev Türk bayrağının yıprandığı gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Bölgede görev yapan polis ekipleri, Taksim Meydanı'na gelerek incelemede bulundu ve Türk bayrağının yırtıldığını tespit etti. Polisler, belediye yetkilileriyle iletişime geçerek bayrağın yenisiyle değiştirilmesini talep etti.

    AKMnin önündeki dev Türk Bayrağı değiştirildiBunun üzerine harekete geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eski bayrağı indirerek, yeni Türk bayrağını göndere çekti.

    AKMnin önündeki dev Türk Bayrağı değiştirildi
    Bazı vatandaşların ekiplerin çalışmasını cep telefonlarıyla kaydettiği görüldü.

    AKMnin önündeki dev Türk Bayrağı değiştirildi

     

     

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    Etiketler: AKM , Türk Bayrağı , Taksim , son dakika
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