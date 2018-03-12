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    AKM'de yıkım hızla sürüyor! İşte son durum…

    İHA
    12.03.2018 - 15:16 | Son Güncelleme:

    Yıkımına başlanan Atatürk Kültür Merkezi’nin son durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde kültür merkezinin dış cephe camlarının tamamen söküldüğü ve çatının beton bölümünden yıkıldığı görülüyor.

    Yıllardır herhangi bir etkinlik düzenlenmeyen Atatürk Kültür Merkezi yıkılmaya devam ediyor. Kültür merkezinin dış cephe ve camları tamamen söküldü. Çatısının ise beton bölümünden yıkıldığı görülüyor. Yerine 2 bin 500 kişilik bir opera binası inşa edilecek kültür merkezinin harabeye dönen hali havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Kültür merkezi içerisinde hiçbir eşyanın olmadığı sadece kolonların kaldığı görüldü. Murat Tabanlıoğlu’nun Mimarlığında yeniden inşa edilerek modern bir yapı haline getirilecek olan merkezin açılış tarihiyle ilgili ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatını 2019’un ilk çeyreğinde bitireceğiz" demişti.

    AKMde yıkım hızla sürüyor İşte son durum…

    Etiketler: Atatürk kültür merkezi , yıkım , son hali , son görüntüler , gündem
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