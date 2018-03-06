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    AKM'de yıkım çalışması başladı

    AA
    06.03.2018 - 12:50 | Son Güncelleme:

    Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesi kapsamında yeniden inşa edilmesi planlanan merkezin yıkım çalışmalarında iş makineleri de devreye girdi.

    Daha önce cam ve çerçeveleri sökülen AKM'de bu sefer iş makineleri yıkımda çalışmaya başladı.  Etrafı yüksek bir perde ile kapatılan AKM'de beton kırma makinesiyle bu sabah itibarıyla yıkım çalışmaları devam ediyor.

    Beton kırma makinesi, binanın Taksim Meydanı'na bakan tarafındaki bölümde çalışırken, giriş kapısı ve etrafındaki betonların kırıldığı AKM'de çevreye zarar verilmemesi için de hassasiyet gösteriliyor.

    AKMde yıkım çalışması başladıBeyoğlu Belediyesi'nin verdiği yıkım ruhsatında çevreye zarar verilmemesi şartı gereği, binanın dört bir tarafı çelik bariyerlerle kapatıldı.

    Ekipler, etraftaki betonları iş makineleriyle kırarken bina iskeletinin de önümüzdeki günlerde yıkılacağı belirtiliyor.

    AKMde yıkım çalışması başladı

    AKMde yıkım çalışması başladı

    Etiketler: Taksim , Atatürk Kültür Merkezi , AKM , son dakika
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