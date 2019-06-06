Akkuzulu raporu: Yeni görüntülerde 17 kişi daha tespit edildi
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na şehit cenazesinde yapılan saldırının yeni görüntülerinde 17 kişinin daha tespit edildiğini söyledi.
Hazırlanan raporda olayın ‘öldürmek amacıyla yapılmış örgütlü bir linç girişimi’ olduğunu görüntüler ve tanık anlatımları ile ortaya koyduklarını belirten Özkoç, Hürriyet’e şunları anlattı:
“Bizim ve jandarmanın bugüne kadar tespit ettiği 37 kişi haricinde, 17 kişi daha tespit ettik ve bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Aynı zamanda jandarmaya da bilgi veriyoruz. Şu anda kişileri numaralandırıp, suç fiilini hukuki dilde ifade ederek ve görgü tanıklığı ile dosyayı tamamlamaya çalışıyoruz. Bayramdan sonra ilk MYK toplantısına yetiştireceğiz ve toplantıda Kılıçdaroğlu’na sunulacak.
PROTOKOL UYGULANMIYOR
Çok açık gördüğümüz şeyler var. Bir defa jandarmanın ‘Devlet Büyüklerini Koruma Protokolünü’ uygulamadığı aşikar. Sayın Genel Başkanımızın hürriyetini kısıtlayan bir buçuk saatlik süre var. Ancak bu yöndeki başvurumuz başsavcılık tarafından kabul edilmedi. Ama peşini bırakmadık, sonuna kadar hukuki girişimlerimizi sürdüreceğiz. İlk vurguladığımız ‘hürriyeti kısıtlama’, ikincisi ‘öldürmek amacı linç girişimi’ ve üçüncüsü ‘örgütlü suç’ olduğu. Köye gidip inceleme de yaptık.
yeni
görüntüler de var
Çok farklı görüntüler de elimize geçti. Bu görüntüleri birleştirerek tek bir görüntü haline getiriyoruz. Böylece olayı bir bütün halinde görülmesini sağlıyoruz. Bu görüntülerde bazı insanlar Sayın Genel Başkanımızın bulunduğu yeri işaretle gösteriyorlar. Raporumuzda tüm bunları görüntülerle ortaya koyuyoruz.”
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